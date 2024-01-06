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涉浮報資產牟利…川普怒轟「未審先判」 檢方要求罰款3.7億美元

中央社／紐約5日綜合外電報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國法院今天公布的文件顯示，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）在前總統川普被控誇大資產價值一案中，請求法官對川普處以3.7億美元罰款。

川普和他的兩個兒子被控意圖欺詐地浮報房地產價值，以獲取較有利的銀行貸款和保險條件。川普目前在共和黨2024年總統候選人提名戰中領先其他競爭者。

法新社報導，法院文件寫道：「紀錄證據…支持追討3.7億美元，加上遲延利息。」這個金額大幅超過詹樂霞先前聲稱要提出的2.5億美元。

文件還寫道：「他們用來浮報資產價值及隱匿事實的各種詐欺方案令人瞠目結舌，與他們自稱清白的解釋大相逕庭。」

文件提到，詹樂霞要求的金額與「違法者的非法獲利」有關。

川普最終應支付的金額將由紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）決定。川普多次在社群媒體上抨擊這名法官。

川普在他自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）批評詹樂霞，稱她「徹底腐敗」，還說「我沒犯錯」。

他說：「我的財務報表做得很棒，非常保守…這個案子根本不該成立。」

川普在此案過程中再三利用社群媒體發聲，指稱此案對他「未審先判」。

川普另將於3月4日在華府因一起聯邦案件受審，他被控企圖共謀推翻2020年總統大選結果，導致他的支持者於2021年1月6日攻擊國會大廈。

他還因涉嫌在卸任後不當處理機密文件而遭聯邦政府起訴，並因涉嫌以敲詐勒索等手段企圖推翻2020年喬治亞州的大選結果被起訴。

川普 社群媒體 貸款

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