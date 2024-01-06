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前德州聯邦眾議員強生 生前倒臥排泄物無人理 家屬控醫療過失

編譯廖振堯／綜合5日電
首位護士出身而當上國會議員的德州民主黨籍聯邦眾議員艾笛·強生去年12月31日在達拉斯家中去世，享壽89歲。她的死因源於手術後醫院照護不周，導致傷口遭自己的糞便感染而出現併發症。(美聯社)
首位護士出身而當上國會議員的德州民主黨籍聯邦眾議員艾笛·強生去年12月31日在達拉斯家中去世，享壽89歲。她的死因源於手術後醫院照護不周，導致傷口遭自己的糞便感染而出現併發症。(美聯社)

德州民主黨籍聯邦眾議員艾笛·強生(Eddie Bernice Johnson)去年12月31日在達拉斯家中去世，享壽89歲。她的家族律師兼老朋友韋斯布羅(Les Weisbrod)4日在新聞發布會上指責，強生的死因是醫療過失引起的脊椎感染，將對貝勒史考特與懷特醫療系統(Baylor Scott & White Health System)及旗下療養院提出訴訟。

美聯社報導，韋斯布羅辦公室發布新聞稿稱，強生去年9月21日倒臥在自己的排泄物及尿液中，按呼叫鈴卻沒有回應，只得打電話給兒子柯克(Kirk Johnson)。柯克約十分鐘後抵達現場，他說當時情況十分可悲，他的母親無人照顧、痛苦地大叫求救。

柯克找遍整層樓都看不到護士，便直接到行政辦公室，隨後該院執行長陪他到強生房間，那時工作人員正在清理糞便。強生的骨科醫生在紀錄中指出，強生躺在床上、浸在排泄物中，背部手術傷口在三天後開始大量流膿。外科醫生因此再度進行修復手術，10月18日再轉移到專業護理機構、12月中旬回家接受臨終關懷。病理報告顯示，強生感染的微生物與糞便有直接關係。

韋斯布羅表示，這起訴訟是強生幾周前開始出現感染併發症後，親自要求他追蹤的。「我原以為本案能為她平反所承受的痛苦、經歷的額外手術和醫療費用，且最終得以康復，所以她去世對我來說非常痛苦。」

強生在眾院服務30年，是首位當上國會議員的護士，多次延遲退休後終於在去年1月卸任。她也是達拉斯退伍軍人醫院(Dallas' Veterans Affairs hospital)首位非裔精神科護士長、首位擔任眾院科學、太空和科技委員會主席的非裔女性，並領導國會非裔黨團。

非裔 眾院 太空

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