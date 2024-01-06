知名歌手親筆信證實 70歲麥可波頓 罹患腦瘤接受手術

知名歌手麥可波頓驚傳罹患腦瘤，已於日前接受手術，並將取消巡迴演唱以專心休養。(美聯社)

「眾生相」(People)雜誌5日報導，知名歌手麥可波頓 (Michael Bolton)因罹患腦瘤，於日前接受手術，並將取消巡迴演唱以專心休養。

現年70歲的麥可波頓5日在臉書公布親筆信證實罹病消息：「我在年假前被診斷出罹患腦瘤，必須立即接受手術，感謝醫療團隊精湛醫術，手術相當成功。」並補充道：「我目前在家休養，而且有家人的關愛與支持圍繞身邊。」

這位葛萊美 獎得主還向歌迷宣布，未來數月的巡迴演唱將暫停。麥可波頓在信中表示：「對我來說，讓粉絲失望或延後演出是很糾結的事，但我必須努力痊癒，才能儘快重返舞台。」並感謝粉絲多年來的關愛和支持：「請各位了解，我始終把大家的正能量訊息銘記在心，我會盡快告訴你們更多新消息。」最後在親筆信上簽署「永遠愛你們，MB」。

報導指出，麥可波頓去年推出的專輯Spark of Light，和歌迷分享走出黑暗期的心歷路程，並坦承是在疫情 期間找到創作靈感，他在受訪時表示：「我們身負傳遞希望和承諾的責任，以及所有這些難以捉摸的感覺，於是開始製作這張正向積極的唱片。」

叱吒歌壇數十載的麥可波頓和前妻莫琳(Maureen)育有伊莎(Isa)、霍莉(Holly)和塔琳(Taryn)三個女兒，並升級為六個外孫的外祖父，他曾表示家庭生活是最大的快樂來源：「我摯愛的家人帶給我很多快樂，重要的事情永遠不會改變，愛是最重要、也是宇宙中心，沒有什麼比這還要偉大。」

同時麥可波頓也坦承在發展演唱事業的初期有點「過於投入」，但已學會幽默以對並更加享受生活，他說：「當你放手就會有樂趣，但我尚未全然放慢腳步。」