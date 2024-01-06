我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

知名歌手親筆信證實 70歲麥可波頓 罹患腦瘤接受手術

編譯俞仲慈／綜合5日電
知名歌手麥可波頓驚傳罹患腦瘤，已於日前接受手術，並將取消巡迴演唱以專心休養。(美聯社)
知名歌手麥可波頓驚傳罹患腦瘤，已於日前接受手術，並將取消巡迴演唱以專心休養。(美聯社)

「眾生相」(People)雜誌5日報導，知名歌手麥可波頓(Michael Bolton)因罹患腦瘤，於日前接受手術，並將取消巡迴演唱以專心休養。

現年70歲的麥可波頓5日在臉書公布親筆信證實罹病消息：「我在年假前被診斷出罹患腦瘤，必須立即接受手術，感謝醫療團隊精湛醫術，手術相當成功。」並補充道：「我目前在家休養，而且有家人的關愛與支持圍繞身邊。」

這位葛萊美獎得主還向歌迷宣布，未來數月的巡迴演唱將暫停。麥可波頓在信中表示：「對我來說，讓粉絲失望或延後演出是很糾結的事，但我必須努力痊癒，才能儘快重返舞台。」並感謝粉絲多年來的關愛和支持：「請各位了解，我始終把大家的正能量訊息銘記在心，我會盡快告訴你們更多新消息。」最後在親筆信上簽署「永遠愛你們，MB」。

報導指出，麥可波頓去年推出的專輯Spark of Light，和歌迷分享走出黑暗期的心歷路程，並坦承是在疫情期間找到創作靈感，他在受訪時表示：「我們身負傳遞希望和承諾的責任，以及所有這些難以捉摸的感覺，於是開始製作這張正向積極的唱片。」

叱吒歌壇數十載的麥可波頓和前妻莫琳(Maureen)育有伊莎(Isa)、霍莉(Holly)和塔琳(Taryn)三個女兒，並升級為六個外孫的外祖父，他曾表示家庭生活是最大的快樂來源：「我摯愛的家人帶給我很多快樂，重要的事情永遠不會改變，愛是最重要、也是宇宙中心，沒有什麼比這還要偉大。」

同時麥可波頓也坦承在發展演唱事業的初期有點「過於投入」，但已學會幽默以對並更加享受生活，他說：「當你放手就會有樂趣，但我尚未全然放慢腳步。」

波頓 疫情 葛萊美

上一則

被控挪用數百萬公款 貪汙案開審前 全國步槍協會拉皮耶CEO辭職

下一則

愛達荷最嚴墮胎禁令 聯邦最高法院允執行：醫療緊急狀況也不例外 

延伸閱讀

知名歌手麥可波頓罹患腦瘤 手術後取消巡迴靜養

知名歌手麥可波頓罹患腦瘤 手術後取消巡迴靜養
骨折術後肌無力 電磁刺激治療助行走

骨折術後肌無力 電磁刺激治療助行走
腸胃道出血 竟是罕見海德氏症候群

腸胃道出血 竟是罕見海德氏症候群
精準切骨 機器手臂置換關節優點多

精準切骨 機器手臂置換關節優點多

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車