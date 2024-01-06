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70年代「警網雙雄」老牌男星大衛索爾 80歲在英國過世

記者胡玉立／綜合報導
70年代因演出電視影集「警網雙雄」而走紅的男星大衛索爾，4日逝世，享年80歲。(美聯社)
70年代因演出電視影集「警網雙雄」而走紅的男星大衛索爾，4日逝世，享年80歲。(美聯社)

70年代在電視影集「警網雙雄」(Starsky & Hutch)中飾演警探哈奇(Ken 'Hutch' Hutchinson)走紅的演員大衛·索爾(David Soul)，4日逝世，享年80歲。

與他結褵18年的妻子海倫·斯內爾(Helen Snell)5日透過「眾生相」(People)雜誌發聲明表示，索爾「在家人陪伴下，為生命進行英勇奮鬥後，於昨日去世。」

斯內爾表示，「作為演員、歌手、說故事的人、創意藝術家和親愛朋友，他與世界分享了許多非凡天賦。他的笑、他對生活的熱情，將被許多受他感動的人銘記在心。」

根據索爾個人官網，他出生於芝加哥，最初立志為芝加哥白襪隊(White Sox)棒球隊打球，後來追隨父親腳步轉而學習成為外交官，「進演藝圈純屬偶然」；他在紐約市開始歌唱事業，然後搬到洛杉磯展開戲劇生涯。

1975年接演「警網雙雄」後，演藝圈地位鞏固。該劇播出四年，由保羅麥可格拉瑟(Paul Michael Glaser)飾演索爾搭檔警探史塔斯基(Det. David Starsky)。去年11月，索爾在社群媒體平台X發文稱，80歲的格拉瑟「現在是、也將永遠是我最好的朋友、我的兄弟」。

去年8月下旬，索爾在X平台發文慶祝自己80歲生日；他感謝粉絲祝福和他們以他名義進行慈善捐款，稱那是個「具有里程碑意義的生日」。他寫道：「生日那天，親朋好友與我圍坐在廚房桌旁，大聲朗讀每篇文章，我真的非常感謝大家的努力；你們讓我的80歲無與倫比；謹祝福我下一個80年。」

演完「警網雙雄」後，索爾參加和執導各類電視節目，然後搬到倫敦開始舞台劇生涯；他多次在倫敦西區劇院演出，包括劇場版「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can)。2004年，索爾和格拉瑟曾在依據影集改編的電影版「警網雙雄2004」中客串亮相。

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