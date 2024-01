70年代「警網雙雄」老牌男星大衛索爾 80歲在英國過世

70年代因演出電視影集「警網雙雄」而走紅的男星大衛索爾,4日逝世,享年80歲。(美聯社)

70年代在電視影集「警網雙雄」(Starsky & Hutch)中飾演警探哈奇(Ken 'Hutch' Hutchinson)走紅的演員大衛·索爾(David Soul),4日逝世,享年80歲。

與他結褵18年的妻子海倫·斯內爾(Helen Snell)5日透過「眾生相」(People)雜誌發聲明表示,索爾「在家人陪伴下,為生命進行英勇奮鬥後,於昨日去世。」

斯內爾表示,「作為演員、歌手、說故事的人、創意藝術家和親愛朋友,他與世界分享了許多非凡天賦。他的笑、他對生活的熱情,將被許多受他感動的人銘記在心。」

根據索爾個人官網,他出生於芝加哥 ,最初立志為芝加哥白襪隊(White Sox)棒球隊打球,後來追隨父親腳步轉而學習成為外交官,「進演藝圈純屬偶然」;他在紐約市 開始歌唱事業,然後搬到洛杉磯展開戲劇生涯。

1975年接演「警網雙雄」後,演藝圈地位鞏固。該劇播出四年,由保羅麥可格拉瑟(Paul Michael Glaser)飾演索爾搭檔警探史塔斯基(Det. David Starsky)。去年11月,索爾在社群媒體 平台X發文稱,80歲的格拉瑟「現在是、也將永遠是我最好的朋友、我的兄弟」。

去年8月下旬,索爾在X平台發文慶祝自己80歲生日;他感謝粉絲祝福和他們以他名義進行慈善捐款,稱那是個「具有里程碑意義的生日」。他寫道:「生日那天,親朋好友與我圍坐在廚房桌旁,大聲朗讀每篇文章,我真的非常感謝大家的努力;你們讓我的80歲無與倫比;謹祝福我下一個80年。」

演完「警網雙雄」後,索爾參加和執導各類電視節目,然後搬到倫敦開始舞台劇生涯;他多次在倫敦西區劇院演出,包括劇場版「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can)。2004年,索爾和格拉瑟曾在依據影集改編的電影版「警網雙雄2004」中客串亮相。