我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

撞球情緣 堪薩斯96歲長者喜結連理

編譯莊瑞萌／綜合報導
堪薩斯州養老院的兩名長者因撞球結緣，在高齡96歲時，再次步入禮堂結為連理。(美聯社)
堪薩斯州養老院的兩名長者因撞球結緣，在高齡96歲時，再次步入禮堂結為連理。(美聯社)

堪薩斯州養老院的兩名長者因撞球結緣，最後在高齡96歲時，再次步入禮堂結為連理，決定攜手走完一生。

住在堪州奧拉西(Olathe) 「雪松湖村」（Cedar Lake Village）養老中心多年的克魯斯(Carl Kruse)，第一眼看到多麗絲·克里克(Doris Kriks)走進撞球間時，就被她吸引。他說，「她很會打撞球。」事實證明，克里克接觸撞球已80年。當時兩人都已94歲，一開始只是單純較量球技，而且兩人都喜愛音樂與閱讀聖經。

曾擔任化學教授的克魯斯結過一次婚，2010年喪妻，曾擔任會計的克里克則結過兩次婚。克魯斯和克里克每天都會到撞球室，過了一段時間，他們意識到愈來愈期待看到對方，於是兩人決定開始一起演奏音樂。克魯斯說，「我們發現彼此有很多共同點，她曾是牧師的妻子，我的父親也曾是牧師，而且我們都會演奏樂器，我拉小提琴，她彈鋼琴，」兩人還加入中心的合唱團。

中心的管理員米里恩(Rob Million)表示，「兩年前，我第一次看到他們一起表演，我對我的一位同事說他們是一對很相愛的夫妻，結果聽到他們不是時，讓我很訝異。」

相戀約一年後，克魯斯第一次求婚，但女方沒興趣。她認為他們倆都已經習慣了自己的生活方式，無法彼此生活在一起。克里克表示，「他第一次求婚時，我們都95歲了。但我必須說，他很有耐心。」克魯斯上個月第二求婚，克里克向家人徵詢意見，「結果他們都舉雙手贊成。」

於是去年10月15日，兩位高齡96歲的戀人在超過50位親友見證下，在養老中心的禮堂再度完成終身大事。克魯斯與克里克都身體健康，不過克魯斯現在需要助行器行走。他說，「當你變老時，仍然有很多事情可以做，重要的是學會如何優雅地走下坡。我現在的目標不是抱怨做不到的事，而是享受能做到的事。」

撞球是一項著重技巧的運動，也讓堪薩斯州養老院的兩名96歲長者結緣，決定攜手走完人...
撞球是一項著重技巧的運動，也讓堪薩斯州養老院的兩名96歲長者結緣，決定攜手走完人生最後一程。(美聯社)

養老院 堪薩斯州

上一則

貪汙開審前 全國步槍協會CEO拉皮耶辭職

下一則

一波三折⋯ 美PGA、沙LIV延後合併

延伸閱讀

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋
奇蹟…巴西7歲童捲排水溝漂300公尺 被沖超過2街區生還

奇蹟…巴西7歲童捲排水溝漂300公尺 被沖超過2街區生還
阿諾帥兒求婚名模女友成功 秀海邊擁吻浪漫照

阿諾帥兒求婚名模女友成功 秀海邊擁吻浪漫照
湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車