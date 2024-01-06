一波三折⋯ 美PGA、沙LIV延後合併
美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)與沙烏地公共投資基金(Saudi Public Investment Fund)支持的利夫高爾夫(LIV Golf)巡迴賽合併期限原本訂於2023年12月31日，但PGA巡迴賽主席摩納翰(Jay Monahan)在發給球員的一份備忘錄中表示，雙方正在洽談延後期限。
CNBC新聞頻道報導，備忘錄寫道：「我們原本訂定達成協議的截止期限是2023年12月31日，基於到目前為止完成進度的考量，現在我們正洽談將期限延至明年。」
PGA巡迴賽與利夫高爾夫漫長且一波三折的關係，延後合併期限成了最新插曲。球員之間因為立場不同而出現分裂，完成合併之後則將讓職業高球壇產生巨大轉變。
摩納翰在備忘錄裡對球員表示，PGA巡迴賽對2024年的目標是與策略體育集團(Strategic Sports Group，SSG)、沙國公共投資基金以及杜拜世界巡迴賽(DP World Tour)敲定協議，讓這些機構都成為PGA巡迴賽企業(PGA Tour Enterprises)的共同投資方，出任少數股東。
PGA巡迴賽日前宣布，與美國投資人組成的策略體育集團協商已進入最後回合，芬威體育集團(Fenway Sports Group)擔任談判代表。摩納翰說，透過協商達成「有意義的進展」，PGA巡迴賽已經依照策略體育集團要求，提供了盡職調查(due diligence)資料。
摩納翰指出：「這些合夥關係將讓我們得以在高爾夫球運動裡團結、創新以及投資，創造球員、球迷及贊助商都受益的三贏局面。」
美國名人賽(Masters tournament)將於4月登場，「每日電訊報」(The Telegraph)報導，PGA巡迴賽與利夫高爾夫合併的最終決定將在名人賽之前拍板。
PGA巡迴賽與利夫高爾夫原為競爭對手，2023年6月宣布合併商業運作，高球圈為之震驚，衍生有關比賽、人權考量等各種揣測。沙國公共投資基金已打算為合併後的新集團投資10億元。
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