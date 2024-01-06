一波三折⋯ 美PGA、沙LIV延後合併

美國職業高爾夫巡迴賽與沙烏地公共投資基金支持的利夫高爾夫巡迴賽合併進度落後，將延到今年合而為一。圖為利夫高爾夫巡迴賽去年5月在華府川普高球場閉幕頒獎。(美聯社)

美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)與沙烏地公共投資 基金(Saudi Public Investment Fund)支持的利夫高爾夫(LIV Golf)巡迴賽合併期限原本訂於2023年12月31日，但PGA巡迴賽主席摩納翰(Jay Monahan)在發給球員的一份備忘錄中表示，雙方正在洽談延後期限。

CNBC新聞頻道報導，備忘錄寫道：「我們原本訂定達成協議的截止期限是2023年12月31日，基於到目前為止完成進度的考量，現在我們正洽談將期限延至明年。」

PGA巡迴賽與利夫高爾夫漫長且一波三折的關係，延後合併期限成了最新插曲。球員之間因為立場不同而出現分裂，完成合併之後則將讓職業高球壇產生巨大轉變。

摩納翰在備忘錄裡對球員表示，PGA巡迴賽對2024年的目標是與策略體育集團(Strategic Sports Group，SSG)、沙國公共投資基金以及杜拜世界巡迴賽(DP World Tour)敲定協議，讓這些機構都成為PGA巡迴賽企業(PGA Tour Enterprises)的共同投資方，出任少數股東。

PGA巡迴賽日前宣布，與美國投資人組成的策略體育集團協商已進入最後回合，芬威體育集團(Fenway Sports Group)擔任談判代表。摩納翰說，透過協商達成「有意義的進展」，PGA巡迴賽已經依照策略體育集團要求，提供了盡職調查(due diligence)資料。

摩納翰指出：「這些合夥關係將讓我們得以在高爾夫球運動裡團結、創新以及投資，創造球員、球迷及贊助商都受益的三贏局面。」

美國名人賽(Masters tournament)將於4月登場，「每日電訊報」(The Telegraph)報導，PGA巡迴賽與利夫高爾夫合併的最終決定將在名人賽之前拍板。