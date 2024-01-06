限縮開球距離？高爾夫新規惹議 老虎伍茲也不贊同

老虎伍茲開球瞬間。由於伍茲頻頻重寫開球距離紀錄，引發其他好手效尤，高球規則監管單位不得不修改小白球標準，縮短飛行距離。(美聯社)

高爾夫球界兩大監管單位日前聯手宣布更改比賽用球標準，縮短小白球的飛行距離，掀起職業高球界和業餘玩家齊聲抗議，就連引發這項改革的高球好手老虎伍茲 (Tiger Woods)本人也不表贊同。

有鑑於職業高球選手開球的力道愈來愈強，一桿就把球打得老遠，皇家 古老高爾夫俱樂部(R&A)和美國高球協會(USGA)決定更改賽用球的標準，讓球飛出的距離稍微縮短些，一旦實施，將震動整個高爾夫球界。

職業高球界預定2028年起開始採用新規定，業餘賽則到2030年以後才跟進，屆時將對高爾夫運動產生翻轉作用。R&A和USGA原先考慮新規定只針對職業選手，但唯恐造成高球運動的分裂，最後還是決定一體適用。

監管單位預期，一旦採用新式高爾夫球，業餘選手成績受影響的程度有限，開球距離頂多縮短大約五碼；但對於像老虎伍茲這樣的重砲，球的飛行距離可能減少13至15碼。職業巡迴賽選手的開球距離平均將減少9至11碼。

目前PGA Tour的平均開球距離大約是300碼，而2003年時只有286碼。(美聯社)

美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)主辦單位聞訊立馬表示反對，聲稱這項改革與巡迴賽的數據明顯「不成比例」。

高球規則決策者長期以來一直關注開球距離不斷被刷新的情形。頂尖好手長期鑽研開球技巧，增強揮桿的加速度以求擊出最大距離，即使失去準頭，讓球掉進草叢裡也在所不惜。目前PGA Tour的平均開球距離大約是300碼，而2003年時的數據則只有286碼。

為因應此一趨勢，球賽主辦單位只能不斷延長球洞的距離。2023年美國高球名人賽的球洞距離，就比20年前拉長了255碼，足足有兩個半足球 場的長度。