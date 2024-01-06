我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

阿拉斯加航空起飛後整片窗戶飛走 緊急降落波特蘭

限縮開球距離？高爾夫新規惹議 老虎伍茲也不贊同

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
老虎伍茲開球瞬間。由於伍茲頻頻重寫開球距離紀錄，引發其他好手效尤，高球規則監管單位不得不修改小白球標準，縮短飛行距離。(美聯社)
老虎伍茲開球瞬間。由於伍茲頻頻重寫開球距離紀錄，引發其他好手效尤，高球規則監管單位不得不修改小白球標準，縮短飛行距離。(美聯社)

高爾夫球界兩大監管單位日前聯手宣布更改比賽用球標準，縮短小白球的飛行距離，掀起職業高球界和業餘玩家齊聲抗議，就連引發這項改革的高球好手老虎伍茲(Tiger Woods)本人也不表贊同。

有鑑於職業高球選手開球的力道愈來愈強，一桿就把球打得老遠，皇家古老高爾夫俱樂部(R&A)和美國高球協會(USGA)決定更改賽用球的標準，讓球飛出的距離稍微縮短些，一旦實施，將震動整個高爾夫球界。

職業高球界預定2028年起開始採用新規定，業餘賽則到2030年以後才跟進，屆時將對高爾夫運動產生翻轉作用。R&A和USGA原先考慮新規定只針對職業選手，但唯恐造成高球運動的分裂，最後還是決定一體適用。

監管單位預期，一旦採用新式高爾夫球，業餘選手成績受影響的程度有限，開球距離頂多縮短大約五碼；但對於像老虎伍茲這樣的重砲，球的飛行距離可能減少13至15碼。職業巡迴賽選手的開球距離平均將減少9至11碼。

目前PGA Tour的平均開球距離大約是300碼，而2003年時只有286碼。(...
目前PGA Tour的平均開球距離大約是300碼，而2003年時只有286碼。(美聯社)

美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)主辦單位聞訊立馬表示反對，聲稱這項改革與巡迴賽的數據明顯「不成比例」。

高球規則決策者長期以來一直關注開球距離不斷被刷新的情形。頂尖好手長期鑽研開球技巧，增強揮桿的加速度以求擊出最大距離，即使失去準頭，讓球掉進草叢裡也在所不惜。目前PGA Tour的平均開球距離大約是300碼，而2003年時的數據則只有286碼。

為因應此一趨勢，球賽主辦單位只能不斷延長球洞的距離。2023年美國高球名人賽的球洞距離，就比20年前拉長了255碼，足足有兩個半足球場的長度。

老虎伍茲被認為是頻頻重寫開球距離的始作俑者，因此這項改革也被視為一項「防虎措施」(Tiger Proofing)；但伍茲認為新規定只會刺激職業選手改用更有威力的開球桿，就像職棒選手選擇木棒或鋁棒一樣。

新標準高爾夫球全面採用後，業餘選手的開球距離頂多縮短大約五碼；但職業高手的成績可...
新標準高爾夫球全面採用後，業餘選手的開球距離頂多縮短大約五碼；但職業高手的成績可能減少13至15碼。(路透)

老虎伍茲 足球 皇家

上一則

70年代「警網雙雄」老牌男星大衛索爾 80歲在英國過世

下一則

前德州聯邦眾議員強生 生前倒臥排泄物無人理 家屬控醫療過失

延伸閱讀

大陸籍記者赴台觀選 被要求「能看不能報導」

大陸籍記者赴台觀選 被要求「能看不能報導」
白陽高爾夫學院 多元訓練帶來升學優勢

白陽高爾夫學院 多元訓練帶來升學優勢
只能「觀察」？港媒：台灣要求中國籍記者禁寫選舉報導

只能「觀察」？港媒：台灣要求中國籍記者禁寫選舉報導
新法規保護兒童網路安全 把責任從家長轉商家

新法規保護兒童網路安全 把責任從家長轉商家

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車