儘管多年不合 貝佐斯坦承：我跟馬斯克的心思其實很像

貝佐斯與馬斯克鬧不和多年，但近來貝佐斯受訪時透露，他認為兩人其實差異沒有那麼大。（路透）

藍源創辦人貝佐斯 與SpaceX創辦人馬斯克 已齟齬多年，但在最近的一場訪談中，貝佐斯坦承，他與馬斯克其實並沒有那麼不同。

貝佐斯在接受播客主持人弗里德曼訪問時說，儘管他與馬斯克並不熟，但他倆其實「心思非常像」。

貝佐斯與馬斯克都成立了民營太空 公司、砸下重金以實現願景。他們最大的歧異，在於對地球外最適合定居的地點看法不同，貝佐斯的目標是上兆人居住在太空殖民地，馬斯克的願景則是殖民火星。

貝佐斯與馬斯克並不是朋友，他們近20年來，為美國太空總署的合約等事爭執不休。貝佐斯曾在2019年抨擊馬斯克，直指沒人想住在火星，應該先在聖母峰頂住上一年再來談，因為那裡的環境與火星相比有如天堂。

馬斯克隔年則說，藍源的進展很慢，貝佐斯剩下的餘命不夠多。

貝佐斯也向弗里德曼坦承：「我其實與馬斯克不太熟，我知道他的公眾形象，但我也知道你不能從中認識一個人，這是不可能辦到的。」