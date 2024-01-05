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規模4.2 洛杉磯地震了…不到1秒 震感「很強烈」

儘管多年不合 貝佐斯坦承：我跟馬斯克的心思其實很像

編譯陳律安／綜合外電
貝佐斯與馬斯克鬧不和多年，但近來貝佐斯受訪時透露，他認為兩人其實差異沒有那麼大。（路透）
貝佐斯與馬斯克鬧不和多年，但近來貝佐斯受訪時透露，他認為兩人其實差異沒有那麼大。（路透）

藍源創辦人貝佐斯與SpaceX創辦人馬斯克已齟齬多年，但在最近的一場訪談中，貝佐斯坦承，他與馬斯克其實並沒有那麼不同。

貝佐斯在接受播客主持人弗里德曼訪問時說，儘管他與馬斯克並不熟，但他倆其實「心思非常像」。

貝佐斯與馬斯克都成立了民營太空公司、砸下重金以實現願景。他們最大的歧異，在於對地球外最適合定居的地點看法不同，貝佐斯的目標是上兆人居住在太空殖民地，馬斯克的願景則是殖民火星。

貝佐斯與馬斯克並不是朋友，他們近20年來，為美國太空總署的合約等事爭執不休。貝佐斯曾在2019年抨擊馬斯克，直指沒人想住在火星，應該先在聖母峰頂住上一年再來談，因為那裡的環境與火星相比有如天堂。

馬斯克隔年則說，藍源的進展很慢，貝佐斯剩下的餘命不夠多。

貝佐斯也向弗里德曼坦承：「我其實與馬斯克不太熟，我知道他的公眾形象，但我也知道你不能從中認識一個人，這是不可能辦到的。」

弗里德曼則相當樂觀，建議貝佐斯與馬斯克可以花些時間相處，握握手、建立起啟發全人類的友誼，因為他們的作為，是為了解決人類的重大挑戰。貝佐斯同意弗里德曼，說道：「我喜歡這個想法。」

馬斯克曾挖苦藍源的進展過慢。（路透）
馬斯克曾挖苦藍源的進展過慢。（路透）

貝佐斯 馬斯克 太空

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