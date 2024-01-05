我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

西點軍校招生 聯邦地區法院判決可考量族裔

編譯潘勛／綜合4日電
聯邦最高法院去年的判決，允許軍校繼續依照申請人的族裔，作為評斷是否准予入學的審查標準之一。(路透)
聯邦最高法院去年的判決，允許軍校繼續依照申請人的族裔，作為評斷是否准予入學的審查標準之一。(路透)

紐約州白原市(White Plains)的聯邦地區法院法官3日裁決，西點美國陸軍官校(U.S. Military Academy at West Point)依然可以根據族裔考量，甄選入讀該校的新生，駁回「學生公平入學」(Students for Fair Admissions)組織的訴訟。

據路透報導，前總統川普任命的法官郝爾伯恩(Philip Halpern)在判決書中寫道，他無法在當前本案的早期階段，缺乏充分事實紀錄的情況下，評斷西點軍校採用族裔作為入學考量，是否圖利了政府，故駁回「學生公平入學」組織要求的初步禁制令。「學生公平入學」是反平權措施人士布魯姆(Edward Blum)所創。

郝爾伯恩同時表示，在此時頒發禁止令，會打亂1月31日截止的入學申請周期。

西點美國陸軍官校2023年畢業典禮。(路透)
西點美國陸軍官校2023年畢業典禮。(路透)

布魯姆聲明表示，「學生公平入學」將審核判決書的意見，決定接下來採取什麼步驟，阻止西點軍校不公平、不合憲的族裔偏袒。「學生公平入學」已於3日下午提起緊急上訴。

馬里蘭州聯邦法官去年12月14日也駁回布魯姆手下組織所請；該組織要求安納波利斯(Annapolis)的美國海軍官校(U.S. Naval Academy)不得以族裔為由考量入學。

聯邦最高法院去年6月判決，大學在審核入學申請時不得以申請人之族裔作為考量因素，但軍事院校可免於受該項判決之約束。「學生公平入學」組織因此狀告兩所軍校，欲終止兩校的豁免權。

以保守派占大多數的最高法院雖判決全國大學、學院長期奉行的平權政策，想增加非裔、拉美裔等少數族裔入學人數，應予廢棄；一些歷史名校如哈佛、北卡羅萊納大學的入學政策遭判為無效，但最高法院並未解決軍事院校考量族裔的入學政策；首席大法官羅伯茲(John Roberts)在判決意見書上表示，該做法「可能有獨特利益」。

布魯姆的組織9月狀告西點軍校，指該校入學措施歧視白人申請者，違反憲法第五修正案的平等保護原則。

拜登政府捍衛軍校的入學政策，主張各軍種高層長期以來都認為，缺乏少數族裔軍官，會導致軍隊內部的不信任。

西點軍校 平權 拜登

上一則

聯邦法官阻全面禁TikTok 蒙大拿州上訴

下一則

美墨亞利桑納州盧克維爾入境點 重新開放

延伸閱讀

國會暴動將滿3周年：千餘人被捕 獲判無罪僅2人

國會暴動將滿3周年：千餘人被捕 獲判無罪僅2人
白宮上訴 促最高院允拆德州邊界鐵絲網

白宮上訴 促最高院允拆德州邊界鐵絲網
俄州聯邦眾議員強生本月離職 削弱共和黨多數席次

俄州聯邦眾議員強生本月離職 削弱共和黨多數席次
以色列司改限制最高法院權力 最高法院裁定推翻

以色列司改限制最高法院權力 最高法院裁定推翻

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個