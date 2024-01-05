西點軍校招生 聯邦地區法院判決可考量族裔

聯邦最高法院去年的判決，允許軍校繼續依照申請人的族裔，作為評斷是否准予入學的審查標準之一。(路透)

紐約州白原市(White Plains)的聯邦地區法院法官3日裁決，西點美國陸軍官校(U.S. Military Academy at West Point)依然可以根據族裔考量，甄選入讀該校的新生，駁回「學生公平入學」(Students for Fair Admissions)組織的訴訟。

據路透報導，前總統川普任命的法官郝爾伯恩(Philip Halpern)在判決書中寫道，他無法在當前本案的早期階段，缺乏充分事實紀錄的情況下，評斷西點軍校 採用族裔作為入學考量，是否圖利了政府，故駁回「學生公平入學」組織要求的初步禁制令。「學生公平入學」是反平權 措施人士布魯姆(Edward Blum)所創。

郝爾伯恩同時表示，在此時頒發禁止令，會打亂1月31日截止的入學申請周期。

西點美國陸軍官校2023年畢業典禮。(路透)

布魯姆聲明表示，「學生公平入學」將審核判決書的意見，決定接下來採取什麼步驟，阻止西點軍校不公平、不合憲的族裔偏袒。「學生公平入學」已於3日下午提起緊急上訴。

馬里蘭州聯邦法官去年12月14日也駁回布魯姆手下組織所請；該組織要求安納波利斯(Annapolis)的美國海軍官校(U.S. Naval Academy)不得以族裔為由考量入學。

聯邦最高法院去年6月判決，大學在審核入學申請時不得以申請人之族裔作為考量因素，但軍事院校可免於受該項判決之約束。「學生公平入學」組織因此狀告兩所軍校，欲終止兩校的豁免權。

以保守派占大多數的最高法院雖判決全國大學、學院長期奉行的平權政策，想增加非裔、拉美裔等少數族裔入學人數，應予廢棄；一些歷史名校如哈佛、北卡羅萊納大學的入學政策遭判為無效，但最高法院並未解決軍事院校考量族裔的入學政策；首席大法官羅伯茲(John Roberts)在判決意見書上表示，該做法「可能有獨特利益」。

布魯姆的組織9月狀告西點軍校，指該校入學措施歧視白人申請者，違反憲法第五修正案的平等保護原則。

拜登 政府捍衛軍校的入學政策，主張各軍種高層長期以來都認為，缺乏少數族裔軍官，會導致軍隊內部的不信任。