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美墨亞利桑納州盧克維爾入境點 重新開放

編譯周芳苑／綜合3日電
上個月關閉的亞利桑納州盧克維爾(Lukeville)入境點於4日上午重新開放，有助於當局因應鄰近沙漠地區激增的移民人數。(路透)
上個月關閉的亞利桑納州盧克維爾(Lukeville)入境點於4日上午重新開放，有助於當局因應鄰近沙漠地區激增的移民人數。(路透)

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)宣布，上個月關閉的亞利桑納州盧克維爾(Lukeville)入境點於4日上午重新開放，有助於當局因應鄰近沙漠地區激增的移民人數。

盧克維爾入境點是墨西哥與美國間的合法通道，對移民及其家庭乃至企業至關重要。每天約有2000至3000人從南向北穿越邊境，此地距離最近的另一入境口岸有數小時車程之遙。

盧克維爾入境點於12月4日關閉，嚴重削弱亞利桑納州南部城鎮經濟，這些城鎮向來依賴前往墨西哥海灘小鎮佩尼亞斯科港(Puerto Peñasco)的過路遊客，當地居民和民選官員對於關閉邊境怨聲載道。

口岸關閉時，沿途餐廳、加油站和旅行社生意受創，在邊境兩端工作和生活的人們也與家人隔絕；入境點重新開放， 亞利桑納州居民和民代都鬆了一口氣。

31歲的加西亞(Kari Garcia)感觸很深。關閉前她每天從墨西哥住家到亞利桑納州阿霍(Ajo)的旅館工作；關閉期間，她被迫多開兩小時的車繞道西邊的另一個入境點，通勤時間由45分鐘大增到六小時，不得不在亞利桑納州過夜，周末才能回家探望四個年幼孩子。

CBP官員說，其他暫停運作的入境點功能也將恢復，包括允許聖地牙哥聖伊西德羅(San Ysidro)入境點行人通行、允許車輛在聖地牙哥伊格爾帕斯(Eagle Pass)國際大橋通行。

亞利桑納州民主黨州長霍布斯(Katie Hobbs)認為一開始就不該關閉入境點，政府須提供更多資源以確保這種情況不再發生，並敦促政府允許在邊境部署國民兵。

世界各地移民紛紛湧入美國，對邊境執法造成不小壓力，也形成選舉年一大議題。

近幾個月，亞利桑納州圖森(Tucson)邊境移民激增，成為2000哩邊境最繁忙的區塊，過境人數創歷史新高；該區11月移民較一年前大增158%。

在盧克維爾，近一個月數百名南美洲、印度、墨西哥和西非的移民聲稱為逃離暴力或貧困，每天穿越走私者在牆上鑿出的洞口，而後沿著泥土路爬行，直到抵達拘留區，等待邊境人員處理，往往等上數小時或數日。

亞利桑納州 移民 墨西哥

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