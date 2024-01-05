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洛城民權律師夫美簽訴訟 大法官是否審理影響深遠

記者胡玉立／綜合報導
洛杉磯知名民權律師穆涅茲事務所的宣傳照，表示他願意為當事人決鬥。如今她為了自己薩爾瓦多籍丈夫的簽證被拒，與美國政府對抗。(Law Office of Sandra C. Muñoz)
洛杉磯知名民權律師穆涅茲事務所的宣傳照，表示他願意為當事人決鬥。如今她為了自己薩爾瓦多籍丈夫的簽證被拒，與美國政府對抗。(Law Office of Sandra C. Muñoz)

洛杉磯知名民權律師穆涅茲(Sandra Muñoz)過去八年被迫與薩爾瓦多籍丈夫阿森西奧(Luis Acensio Cordero)分隔兩地，因為美國領事館官員根據阿森西奧的紋身，認定他是當地MS-13幫派成員，拒發他簽證

這對夫婦為此提告，2022年在加州第九巡迴上訴法院贏得官司；拜登政府質疑裁決並上訴到最高法院。大法官訂5日決定是否受理此案，其決定將具重大影響力。

若最高法院拒絕受理此案，代表2022年10月上訴法院對這對夫婦有利的裁決將維持不變，阿森西奧可望獲准赴美居住。而且阿森西奧挑戰美國政府拒發簽證案若成功，可能引發其他簽證被拒的移民群起效尤。但聯邦政府律師辯稱，第九巡迴法院裁決是「對三權分立嚴重侵犯；將對美國領事事務造成極大干擾。」

若最高法院決定站在拜登政府這邊，阿森西奧的律師擔心，萬一川普再次當選總統，很可能會拿這項裁決證明他過去任內對某些國家人民實行全面禁令的合理性。

現年47歲的阿森西奧2008年與穆涅茲相識，當時他沒有合法居留身分。他們兩年後結婚，阿森西奧2013年申請綠卡，2015年返回薩爾瓦多等待美國領事館最後的安全查核和面試。領事官面試時注意到阿森西奧的刺青和前科。阿森西奧稱他只有一次和朋友打架被捕經歷，拘留三天後無罪獲釋。

六個月後，阿森西奧獲知簽證遭拒；美國政府指稱，阿森西奧可能會在美國從事非法活動。

領事官庭訊時辯稱，基於領事不可審查原則，只要領事人員做出的簽證決定「看來合法且真實」，申請者不得上訴或要求司法審判。

不過，代表穆涅茲的移民律師迪亞曼特(Alan Diamante)指出，在某些情況下，因簽證被拒而受傷害的美國公民可對該原則提出質疑。2017年他們向加州中區地方法院提起訴訟，質疑拒絕核發阿森西奧簽證的合憲性。

該案審理過程中，法院認可的幫派專家、律師吉扎爾(Humberto Guizar)作證時指出，他非常熟悉幫派紋身，阿森西奧的身上並沒有幫派圖騰。

簽證 拜登 加州

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