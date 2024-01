請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛身躍入法官席攻擊 旁聽民眾放聲尖叫

內華達州 官員與目擊者表示,一位法官3日審理一起毆擊重罪案件時,遭被告攻擊。

根據新聞與監視器畫面,該名被告越過被告席後跳上法官席,整個人往法官身上壓了下去,引發了法庭官員跟律師都加入的血腥鬥毆。

🚨#UPDATE: Here is the full video of the man jumping over and attacking a Clark County judge after the judge denied his probation pic.twitter.com/iYl6rE9oDh