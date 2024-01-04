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請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛身躍入法官席攻擊 旁聽民眾放聲尖叫

編譯周辰陽／即時報導
美國內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（美聯社）
美國內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（美聯社）

內華達州官員與目擊者表示，一位法官3日審理一起毆擊重罪案件時，遭被告攻擊。

根據新聞與監視器畫面，該名被告越過被告席後跳上法官席，整個人往法官身上壓了下去，引發了法庭官員跟律師都加入的血腥鬥毆。

美聯社報導，這起事件發生在當地時間3日上午11時左右，地點是拉斯維加斯的區域司法中心（Regional Justice Center）。30歲的被告雷登（Deobra Delone Redden）抵達法院時站在辯護律師身邊，請求負責量刑的克拉克郡地方法院法官霍爾索斯（Mary Kay Holthus）從寬處理。

雷登向霍爾索斯法官陳述，自己是個「無論有多麼困難，都永遠不會停止試著做正事的人」，還說他不是「叛逆的人」，不認為自己應該坐牢，「如果您覺得有道哩，那您必須做您需要做的事情」。

然而，霍爾索斯法官表示，打算把雷登關進牢裡，當法警過去要上銬的時候，雷登開始大罵髒話，往前衝進法官席，旁聽席的民眾則發出尖叫。

根據法庭監視器拍到的畫面跟法庭人員的說法，霍爾索斯法官從座位跌下來，受了點傷但不需就醫。數名法院官員、監獄官員及法庭職員隨即把雷登按倒在地，還可見到有人對他揮拳。

法庭人員與目擊者表示，一名法警上前協助法官時也受傷，並因額頭傷口流血與肩膀脫臼而送醫治療。雷登則被逮捕、關進克拉克郡拘留中心，面臨多項新的重罪指控，包括毆擊法官等罪名。

辯護律師阿爾馬斯（Caesar Almase）沒有對雷登攻擊法官發表回應。

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