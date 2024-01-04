周末大型風暴來襲 東部迎豪雨大雪

這個冬季的第一場大型風暴，本周末將席捲東岸大部分地區，預料將帶來強風大雨，甚至降下本季第一場大雪。(美聯社)

這個冬季的第一場大型風暴，本周末將席捲東岸大部分地區，預料將帶來強風大雨，甚至降下本季第一場大雪；部分位在東北部和大西洋沿岸中部的主要城市，還有可能出現近兩年來首次超過一吋深的降雪。

有線電視新聞(CNN)報導，現在推斷哪些城市會下雪或下雨，仍為時過早；風暴最終路徑、時間和強度也仍待明朗。但這場預計周末到來的冬季風暴影響深遠，可能擾亂許多人的出行。

這場風暴出自典型冬季聖嬰現象(El Nino)的太平洋風暴活躍路徑；冬季聖嬰現象未來一周將在全美各地引發一系列風暴。

風暴系統首先會在5日穿越南 半部，然後在周末掃向東部地區。由於風暴吸收了來自墨西哥灣的充足水氣，在南部和東南部大部分地區都會有涼爽降雨；歷經夏季酷熱和缺雨乾旱的路易斯安那州和密西西比州，可望因此獲得舒緩。

德州中部4日晚上開始降雨，然後風暴路徑繼續向東推進，覆蓋東南部和大西洋中部部分地區。這場風暴可能會在南部造成洪氾，但因為它會快速移動，應該不致造成反覆降雨。

風暴離開東南部後的確切路徑，仍不明朗。3日的預測模型一致認為，這場帶有影響力的風暴將在6日橫掃大西洋中部，然後在6日晚和7日橫掃東北部。有冷空氣的地方將出現大量降雪；與此同時，也可能發生強風和沿海洪水，確切強度和受影響地區，將取決於風暴路徑和強度。

最有可能出現大雪的是阿帕拉契山脈和東北部內陸高海拔地區，包括賓州中部和紐約州內陸。風暴系統的確切軌跡以及冷空氣的可用性，將決定雪或雨在哪裡出現。

紐約市 已有近700天沒有出現過逾1吋的積雪。根據國家氣象局數據，中央公園2023年全年降雪量僅有2.3吋，是紐約市歷來降雪量最少的一年。費城 和華府杜勒斯國際機場也是如此。