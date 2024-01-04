至少7州議會傳「詐」彈 緊急疏散

蒙大拿州議會3日接到「詐」彈威脅，工作人員緊急疏散，在積雪的停車場上等待警方搜查現場。 (美聯社)

全美至少七個州的議會3日上午幾乎同步收到炸彈威脅恐嚇，各地警方當局獲報後立即疏散人員並封鎖現場，所幸經仔細搜查後未發現有爆炸物的證據。

這起跨州「詐」彈事件，時間點恰好緊接在各州發生一連串公職人員遭到假報案電話騷擾之後。

康乃狄克、喬治亞、肯塔基、密西根、明尼蘇達、密西西比和蒙大拿等州都收到炸彈威脅，各州議會辦公室或建築物暫時疏散。

肯塔基州州長貝謝爾(Andy Beshear)在社群平台X貼文表示，州警正在調查州務卿辦公室所收到的威脅，州議會大廈已疏散，所有人員都很安全。接到炸彈威脅時，州議員們正齊集議會大廈附屬建築接受有關操守的講習。

在密西西比州收到炸彈威脅時正好是議會開議第二天，公共安全官員立即封鎖州議會大廈，疏散人員、能夠嗅出炸藥的警犬在大樓上下裡外周圍繞行，最終警報雖解除、州參議會上午的議程因此推遲。

多數的州因炸彈威脅而關閉的時間都很短。

蒙大拿州議會大廈在完成清理工作、確定威脅並不存在後，兩小時內重新開放。

另外有些州雖收到威脅卻未封閉建築。懷俄明州公路巡邏隊警官麥凱(Kyle McKay)表示，好幾個州府單位收到一封群發電郵，但經檢視確定不構成安全威脅，因此未關閉任何辦公室。

近幾天，數州多名公職人員收到「假報警電話」騷擾。

喬治亞州共和黨 聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)聖誕節早上便因假報警電話，而受到警察登門查訪；緬因州州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)依憲法叛亂條款將川普從共和黨總統初選中除名，一天後也遭人惡作劇 。

近幾天遭作弄的公職人員還包括紐約州共和黨聯邦眾議員威廉斯(Brandon Williams)、佛羅里達州參議員斯科特(Rick Scott)、波士頓市長吳弭(Michelle Wu)、俄亥俄州 檢察長約斯特(Dave Yost)等人。