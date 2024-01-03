鹽湖城機場離奇命案 男子擅自爬進飛機引擎內 慘死

一名30歲的男子1日晚間擅自從鹽湖城機場候機室的逃生門到停機坪，爬上飛機翼下的引擎，在引擎罩裡喪命。圖為鹽湖城機場。(美聯社)

猶他州 鹽湖城(Salt Lake City)市警局2日表示，1日晚間在鹽湖城國際機場一架飛機引擎內發現一名不省人事的男子，經急救後，醫護人員當場宣布不治。

警方說，他擅自離開候機室的逃生門，從停機坪爬上飛機翼下的引擎；當時，坐滿乘客的飛機停在除冰墊上，引擎還沒啟動。

警方稍後公布這名男子的身分為30歲的凱勒．伊芬格(Kyler Efinger)，住猶他州公園市。有報導指伊芬格有飛往科羅拉多州 丹佛市的機票。

機場一間商店經理晚上10點前打電話通報機場管制中心說，有一名男子從逃生門走出來，可能會有騷亂事件。在此之前，機場警方已在尋找該男子。警方繼續在跑道上搜索，找到鞋子與部分衣物，後來在班機下方的引擎處找到，不省人事的男子，把他從進氣引擎罩裡拉出來，並立即進行心肺復甦作業，但已來不及；救護人員發現他的地方是導引空氣進入引擎風扇區的進氣罩內。當時引擎已經關閉。

這架飛機上的95名乘客與5名機組人員都被撤離，不過機場的營運大致未受影響。初步調查顯示，男子從逃生門出來後，來到停機坪，看到近處有飛機停著，就爬到飛機引擎裡面去。全案與男子確實死因仍在各單位聯合調查中。