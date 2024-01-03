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勁球8.4億頭彩 密西根1人獨中 若一次領 可拿4億2520萬元現金

特派員黃惠玲／綜合報導
位於密西根州大布蘭克市的「食物城堡」超市，1日售出勁球頭彩獎劵。(food castle臉書)
位於密西根州大布蘭克市的「食物城堡」超市，1日售出勁球頭彩獎劵。(food castle臉書)

2024年第一個勁球(Powerball)大獎彩券，由密西根州大布蘭克市(Grand Blanc)的一家超市「食物城堡」(Food Castle)售出，購入獎劵的幸運兒一票獨中高達8億4200萬元的頭彩獎金，如選擇一次領完獎金，中獎人可以拿到4億2520萬的現金。

密西根州彩券公司表示，中獎者是在密州大布蘭克市的「食物城堡」購入的彩券，這名超級幸運兒目前還未出面領獎。售出大獎的「食物城堡」2日一早發文表示，「我們賣出了勁球大獎彩券。」

1日晚間開出的勁球頭彩號碼為12、21、42、44、49，勁球特別號碼則是1。

在這次出現中獎者前，勁球已經連續34次開獎無人中到頭彩。

除了密州售出頭彩大獎外，德州、佛羅里達州也分別售出中前五個號碼的彩券，中獎者每人可獲200萬獎金。

1日的頭彩獎金總額，名列勁球史上第五高，如果將所有彩券種類計算在內，則是美國史上第10高額的獎金。這也是密西根州有史以來第二次贏得彩券頭彩大獎。

根據勁球紀錄，2023年的最大彩券頭獎17億6500萬元，是在10月11日於加州售出，第二高額的頭彩10億8000萬元在7月19日同樣在加州售出。勁球頭彩有史以來最高的獎金出現在2022年11月7日，獎金總額達20億400萬

勁球彩票每張售價2元。根據多州彩票協會的數據，贏得勁球頭獎的機率是2.922億分之一。

勁球 密西根州 加州

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