我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

選美為台發聲 亞洲小姐張芳瑜戴后冠觀賞玫瑰花車遊行

中央社／洛杉磯1日電
就讀史丹佛大學的張芳瑜（中）2023年11月底參加選美比賽，獲得美國亞洲小姐后冠。她1日戴著皇冠與父母觀賞玫瑰花車遊行。(中央社)
就讀史丹佛大學的張芳瑜（中）2023年11月底參加選美比賽，獲得美國亞洲小姐后冠。她1日戴著皇冠與父母觀賞玫瑰花車遊行。(中央社)

新科亞洲小姐、台灣女生張芳瑜今戴著后冠，在看台上觀賞玫瑰花車遊行。她受訪說，披Taiwan彩帶奪冠之後，獲得許多鼓勵，加深她為台灣發聲的決心。

135年歷史的玫瑰花車遊行（Rose Parade）在洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）舉行。這場新年慶典每年與玫瑰盃美式足球賽（Rose Bowl）共同吸引超過80萬人湧入觀賞。

上午8時，一架美軍先進B-2匿蹤轟炸機低空飛過，為遊行揭開序幕。路線全長近9公里，進行約2個小時，鮮花裝飾的大型花車、全美及世界各地的樂儀旗隊、展現拓荒精神的馬術隊，近90組團體依序踏上遊行路線。

來自洛杉磯地區，4個月前拿下威廉波特世界少棒冠軍的塞根杜（El Segundo）少棒隊員與教練坐上花車，接受觀眾歡呼。

台灣的中華航空過去是玫瑰花車遊行的常客，經常拿下國際大獎；去年北一女中樂儀旗隊受邀演出，儀隊高舉中華民國國旗，畫面直播全美。今年沒有台灣團體參加遊行，但一個多月前披著Taiwan彩帶贏得美國亞洲小姐的張芳瑜在看台上。

張芳瑜（Tiffany Chang）今年20歲，是史丹福大學管理科學與工程學系二年級學生，雖是讀理工科系的女孩，身上已有兩個選美皇后頭銜；分別是台僑選出的台美小姐（Miss Taiwanese American），以及去年11月底選出、參賽族裔多元的美國亞洲小姐（Miss Asia USA）。

張芳瑜先前受訪曾說，參加選美是為了在國際舞台上為台灣發聲，「告訴所有人台灣是一個國家。」

張芳瑜奪冠的畫面傳回台灣，獲得熱烈迴響，社群媒體Instagram影片觀看次數超過百萬。張芳瑜今天受訪時以英語為主，穿插華語、台語，向台灣觀眾祝賀新年快樂也表達感謝。

張芳瑜說：「我很高興在國際舞台上做出一點貢獻，讓台灣被看見。大量的影片觀看次數、正面的留言加強了我的決心，為了台灣我要成為一個令人尊敬的文化大使。我體會到，我不僅代表台裔社區，同時代表台灣人，要將我們的價值信念、文化與傳統帶進美國主流社會。」

張芳瑜今天當遊行的觀眾，但半年前她在杭亭頓海灘（Huntington Beach）的美國國慶日遊行，代表台美小姐站上遊行花車，她說那一次經驗對她影響很大。

張芳瑜說：「我站在花車上，聽到許多觀眾為台灣歡呼，喊著台灣平安、台灣加油。這讓我深刻意識到，要真正發揮影響力，我們必須跨出台裔社區，把台灣帶入主流，這也是後來我決定參選美國亞洲小姐的原因之一。」

圖為2024年度「玫瑰皇后和玫瑰公主」花車。 (中新社)
圖為2024年度「玫瑰皇后和玫瑰公主」花車。 (中新社)

洛杉磯 中華民國 史丹福大學

上一則

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400℃油鍋

延伸閱讀

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎
樂儀隊、騎術隊表演 為花車遊行增添魅力

樂儀隊、騎術隊表演 為花車遊行增添魅力
幾十萬人爭睹玫瑰花車遊行 幾無人戴口罩

幾十萬人爭睹玫瑰花車遊行 幾無人戴口罩
玫瑰花車24獎項揭曉 花樣翻新各領風騷

玫瑰花車24獎項揭曉 花樣翻新各領風騷

熱門新聞

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12
猶他州中國留學生莊凱被監視器拍到在一超市購物。(圖：猶他州里弗代爾警局提供/取材自X平台)

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

2023-12-30 23:44
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37

超人氣

更多 >
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？