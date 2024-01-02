選美為台發聲 亞洲小姐張芳瑜戴后冠觀賞玫瑰花車遊行

就讀史丹佛大學的張芳瑜（中）2023年11月底參加選美比賽，獲得美國亞洲小姐后冠。她1日戴著皇冠與父母觀賞玫瑰花車遊行。(中央社)

新科亞洲小姐、台灣女生張芳瑜今戴著后冠，在看台上觀賞玫瑰花車遊行。她受訪說，披Taiwan彩帶奪冠之後，獲得許多鼓勵，加深她為台灣發聲的決心。

135年歷史的玫瑰花車遊行（Rose Parade）在洛杉磯 郊區巴沙迪納（Pasadena）舉行。這場新年慶典每年與玫瑰盃美式足球賽（Rose Bowl）共同吸引超過80萬人湧入觀賞。

上午8時，一架美軍先進B-2匿蹤轟炸機低空飛過，為遊行揭開序幕。路線全長近9公里，進行約2個小時，鮮花裝飾的大型花車、全美及世界各地的樂儀旗隊、展現拓荒精神的馬術隊，近90組團體依序踏上遊行路線。

來自洛杉磯地區，4個月前拿下威廉波特世界少棒冠軍的塞根杜（El Segundo）少棒隊員與教練坐上花車，接受觀眾歡呼。

台灣的中華航空過去是玫瑰花車遊行的常客，經常拿下國際大獎；去年北一女中樂儀旗隊受邀演出，儀隊高舉中華民國 國旗，畫面直播全美。今年沒有台灣團體參加遊行，但一個多月前披著Taiwan彩帶贏得美國亞洲小姐的張芳瑜在看台上。

張芳瑜（Tiffany Chang）今年20歲，是史丹福大學 管理科學與工程學系二年級學生，雖是讀理工科系的女孩，身上已有兩個選美皇后頭銜；分別是台僑選出的台美小姐（Miss Taiwanese American），以及去年11月底選出、參賽族裔多元的美國亞洲小姐（Miss Asia USA）。

張芳瑜先前受訪曾說，參加選美是為了在國際舞台上為台灣發聲，「告訴所有人台灣是一個國家。」

張芳瑜奪冠的畫面傳回台灣，獲得熱烈迴響，社群媒體Instagram影片觀看次數超過百萬。張芳瑜今天受訪時以英語為主，穿插華語、台語，向台灣觀眾祝賀新年快樂也表達感謝。

張芳瑜說：「我很高興在國際舞台上做出一點貢獻，讓台灣被看見。大量的影片觀看次數、正面的留言加強了我的決心，為了台灣我要成為一個令人尊敬的文化大使。我體會到，我不僅代表台裔社區，同時代表台灣人，要將我們的價值信念、文化與傳統帶進美國主流社會。」

張芳瑜今天當遊行的觀眾，但半年前她在杭亭頓海灘（Huntington Beach）的美國國慶日遊行，代表台美小姐站上遊行花車，她說那一次經驗對她影響很大。