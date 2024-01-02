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大法官羅伯茲年終報告 憂AI威脅 未提川普參選問題

編譯廖振堯／綜合1日電
首席大法官羅伯在司法狀況的年終報告，重點闡述人工智慧在法律體系能發揮的正面效用及潛在的負面威脅。圖為推出熱門聊天機器人ChatGPT的人工智慧公司OpenAI的商標。(美聯社)
首席大法官羅伯在司法狀況的年終報告，重點闡述人工智慧在法律體系能發揮的正面效用及潛在的負面威脅。圖為推出熱門聊天機器人ChatGPT的人工智慧公司OpenAI的商標。(美聯社)

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在2023年最後一天發布司法狀況的年終報告，但沒有談到最高法院艱難的一年，包括通過許多人認為毫無效力的操守準則；也未討論前總統川普刑事起訴導致參選、任職資格的問題，而是重點闡述人工智慧(AI)在法律體系能發揮的正面效用及潛在的負面威脅。

首席大法官羅伯茲。(美聯社)
首席大法官羅伯茲。(美聯社)

紐約時報報導，羅伯茲在報告中承認AI前景同時也指出危險，「法學教授們感到敬畏和焦慮，說AI顯然能幫學生作業拿到B，甚至可通過資格考試，可能很快就會變成法律研究中不可或缺的工具。AI可大大提升關鍵資訊存取，也可能會侵犯隱私利益並使法律失去人性。」

羅伯茲也提到AI幻覺(hallucination)，也就是AI自信反應所產出的錯誤文本，也曾有數起律師引用了聊天機器人生成的虛構法律條文之案例，因此任何AI應用都需要謹慎和謙遜。

早在2017年羅伯茲訪問紐約州倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)時，就被問到「是否預見未來會有AI驅動的智慧機器協助法庭事實調查、甚至更具爭議的司法決策？」他回答是的，且將會給司法部門處事方式帶來巨大壓力，指的應是量刑決定中使用的軟體。

羅伯茲在年終報告寫道，這種壓力有增無減，「在刑事案件中，使用AI評估棄保潛逃風險、再犯等涉及預測的判斷，很大程度上是自由裁量的，引起人們擔憂其正當程序、可靠性和潛在偏見。至少目前，研究表明大眾持續認為人類與AI的公正性有所差距，反映出即使人類裁決存在種種缺陷，但比機器的任何裁決都更公平。」並說被告席上的一滴汗、顫抖的手、語調變化、片刻猶豫等細節，多數人仍然相信人類法官量刑時的衡量。

羅伯茲亦提到上訴法官同樣不會很快被取代，因為許多上訴裁決取決於下級法院是否濫用自由裁量權，這本質上涉及特定事實的灰色地帶，「通常涉及灰色地帶仍然需要人類判斷…人工智慧主要基於現有資訊，它可以提供資訊，但不能做出此類決策。」

AI 羅伯茲 人工智慧

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