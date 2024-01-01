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北美2023票房90億突破疫前水準 仍未恢復盛況

編譯俞仲慈／綜合31日電
奇幻歌舞片「旺卡」劇照。(美聯社)
奇幻歌舞片「旺卡」劇照。(美聯社)

據美聯社報導，年終最後一個周末，「旺卡」(Wonka)重回票房冠軍寶座；2023全年票房累計達90億元，不過仍未恢復疫情前的盛況。

華納兄弟(Warner Bros.)出品、保羅金恩(Paul King)執導、提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的奇幻歌舞片「旺卡」，上映已經三周，從上周五到周日賣座2400萬元，如果加上元旦當天票房則預計可達3180萬元；該片目前全美票房累計已達1億4250萬元。

同樣由華納兄弟出品的「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)上映後，票房未見起色；由澳洲華裔導演溫子仁(James Wan)執導、傑森摩莫亞(Jason Momoa)主演的水行俠續集，上映第二個周末票房收入1950萬元，包括元旦當天在內兩周票房收入為8470萬元。

「水行俠」(Aquaman)2018年同期票房收入2億1540萬元，是續集兩倍多，並創下全球票房11億元佳績。

另外2005年愛麗絲·華克(Alice Walker)小說「紫色姐妹花」(The Color Purple)第二度被改編成電影，該片耗資約1億元，並由歐普拉(Oprah Winfrey)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)和昆西瓊斯(Quincy Jones)擔任製片人，雖然該片沒有好萊塢大卡斯助陣，但是上映後佳評如潮，以1800萬元票房領先聖誕節所有電影，本周票房收入累計達5000萬元，並獲得多項金球獎提名，有望成為奧斯卡熱門電影。

華納兄弟發行主管戈登史坦(Jeffrey Goldstein)表示：「我們在聖誕節期間看到機會，因為上映的電影數量少，我們相信這部電影會受到好評。」並寄望頒獎季節來到，締造更好的票房收入。

根據數據公司Comscore統計，今年電影門票銷售量比2022年成長21%，而且今年最後一個周末，北美地區全年票房累計已達90億元，首次突破疫情前的水準，不過仍遠低於疫情前數年最高110億元紀錄。

2023年上映電影數量比2019年減少約20部，業界預估，由於編劇工會和演員工會接連罷工延宕電影製作，可能影響2024年電影票房表現。

新生代男星提摩西夏勒梅，因主演「旺卡」儼然成為新偶像。(路透)
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