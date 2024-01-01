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學貸減免未定之天 貸款人還在等拜登推新計畫

編譯廖振堯／綜合31日電
拜登政府的學生貸款減免政策，遲遲無法有效推動，2024年究竟是否還有減免的希望，依舊是未知數。(美聯社)
拜登政府的學生貸款減免政策，遲遲無法有效推動，2024年究竟是否還有減免的希望，依舊是未知數。(美聯社)

拜登政府有關學生貸款減免的政策，在過去一年因兩黨立場分歧，遲遲無法有效推動，更受到聯邦法律的挑戰；2023年對背負學債的貸款人來說，心情可說是大起大落，而未來究竟是否還有減免的希望，依舊是未定之天。

拜登政府2022年底兌現向所有借款人提供至少1萬元貸款減免的競選承諾，開放債務減免申請，拜登也在2023年年初提交聯邦學貸減免計畫給最高法院；6月30日，保守派占多數的最高法院裁定拜登的貸款減免計畫不合乎法律，此外也沒有權力依據俗稱英雄法(HEROES Act)的「健康與經濟復甦綜合緊急解決方案法」，取消總計4300億元學貸的權力。

國會山莊報(The Hill)報導，在最高法院判決後，學貸債務人陷入恐慌，因為只有60天的時間準備重新支付款項。拜登政府在判決後準備新的兩項計畫解決困境：制定替代貸款減免計畫(alternative loan forgiveness program)、修改收入分級還款計畫(income-driven repayment programs)。

拜登政府宣稱7月底(2023)新推出的「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE)是「歷史上最實惠的還款計劃」，加入計畫並恢復還款後，每月豁免門檻從貧窮線收入的150%上調到225%，且未付利息不會增加；等到2024年夏季還會再降低還款限度，從可自由支配收入的10%下減至5%。教育部稱已有超過500萬借款人加入此計畫。

拜登還宣布學貸計畫的「B計畫」，但必須走完「高等教育法」的規則訂立談判程序，並收集大眾意見、與利害相關者(stakeholders)舉行會議來確定計劃的內容。

利害相關者正在研究該計畫的五類群體：幾十年前便開始還款的借款人、欠款高於原始金額的借款人、有資格根據特定計畫獲得減免但未申請的借款人、經濟困難者、以及參與過其他計畫但未獲得經濟價值的民眾，這五類預計將是批准後先針對的群體，但尚需數個月才能知道最終內容。

拜登 貸款 學貸

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