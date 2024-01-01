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歌手寶拉阿巴杜控曾遭性騷「美國偶像」製作人否認

編譯徐薏茹／綜合31日電
葛萊美獎獲獎歌手、選秀節目「美國偶像」和「舞林爭霸」前任評審寶拉阿巴杜向法院提告這兩個節目的執行製作人李斯高對她性侵害和性騷擾。(美聯社)
葛萊美獎獲獎歌手、選秀節目「美國偶像」和「舞林爭霸」前任評審寶拉阿巴杜向法院提告這兩個節目的執行製作人李斯高對她性侵害和性騷擾。(美聯社)

著名葛萊美獎獲獎歌手、選秀節目「美國偶像」(American Idol)和「舞林爭霸」(So You Think You Can Dance)前任評審寶拉阿巴杜(Paula Abdul)上月29向法院提告，指控這兩個節目的執行製作人李斯高(Nigel Lythgoe)對她性侵害、性騷擾，以及性別暴力、過失行為。

有線電視新聞網(CNN)從洛杉磯郡高等法院取得的訴訟文件，阿巴杜稱相關罪行分別發生在2000年代初和2015年。

阿巴杜指控第一起事件發生在某次兩人前往參加「美國偶像」地區試鏡會時，李斯高將她推到電梯牆上，並觸摸、親吻她。

訴訟狀指出：「阿巴杜試圖推開李斯高，讓他知道他的行為是不可接受的。」

第二起事件，發生在2015年李斯高家中舉辦的一場商務晚宴，李斯高趁她坐在沙發上時強行壓在她身上，並試圖強吻她。阿巴杜再度拒絕李斯高的舉動，表示對他的追求不感興趣。

阿巴杜在訴訟狀中表示，當時未通報兩起事件是因為擔心在工作上遭到報復，她還聲稱曾目擊李斯高在2015年的另一起事件中襲擊她的助理。

李斯高在回覆娛樂媒體TMZ的聲明中，聲稱這些指控「不實」且「非常冒犯人」，他表示：「阿巴杜對我的指控令我震驚與難過，我保證將傾盡所能打擊這種令人震驚的誹謗。」

除了控告李斯高，寶拉阿巴杜也將19 Entertainment、FremantleMedia North America、American Idol Productions、Dance Nation Productions等製作公司列為共同被告，指控性別暴力、性騷擾、疏忽，未能監督李斯高，准許或許可李斯高的性侵和對寶拉阿巴杜的暴力行為；寶拉阿巴杜正尋求懲罰性賠償。

訴訟還指出，錄製「美國偶像」期間，與該節目的一名男性評審和主持人相比，阿巴杜遭受諸多歧視，淪為「不斷被譏諷、霸凌、羞辱和騷擾的目標。」

阿巴杜稱，由於這些事件，她遭受「嚴重的情緒困擾、痛苦、恐懼、焦慮、羞辱、尷尬和其他身體與情緒傷害，以及經濟與非經濟損失」。

遭寶拉阿巴杜指控的「美國偶像」和「舞林爭霸」執行製作人李斯高。(美聯社)
遭寶拉阿巴杜指控的「美國偶像」和「舞林爭霸」執行製作人李斯高。(美聯社)

性騷擾 歧視 洛杉磯

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