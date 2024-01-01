歌手寶拉阿巴杜控曾遭性騷「美國偶像」製作人否認
著名葛萊美獎獲獎歌手、選秀節目「美國偶像」(American Idol)和「舞林爭霸」(So You Think You Can Dance)前任評審寶拉阿巴杜(Paula Abdul)上月29向法院提告，指控這兩個節目的執行製作人李斯高(Nigel Lythgoe)對她性侵害、性騷擾，以及性別暴力、過失行為。
有線電視新聞網(CNN)從洛杉磯郡高等法院取得的訴訟文件，阿巴杜稱相關罪行分別發生在2000年代初和2015年。
阿巴杜指控第一起事件發生在某次兩人前往參加「美國偶像」地區試鏡會時，李斯高將她推到電梯牆上，並觸摸、親吻她。
訴訟狀指出：「阿巴杜試圖推開李斯高，讓他知道他的行為是不可接受的。」
第二起事件，發生在2015年李斯高家中舉辦的一場商務晚宴，李斯高趁她坐在沙發上時強行壓在她身上，並試圖強吻她。阿巴杜再度拒絕李斯高的舉動，表示對他的追求不感興趣。
阿巴杜在訴訟狀中表示，當時未通報兩起事件是因為擔心在工作上遭到報復，她還聲稱曾目擊李斯高在2015年的另一起事件中襲擊她的助理。
李斯高在回覆娛樂媒體TMZ的聲明中，聲稱這些指控「不實」且「非常冒犯人」，他表示：「阿巴杜對我的指控令我震驚與難過，我保證將傾盡所能打擊這種令人震驚的誹謗。」
除了控告李斯高，寶拉阿巴杜也將19 Entertainment、FremantleMedia North America、American Idol Productions、Dance Nation Productions等製作公司列為共同被告，指控性別暴力、性騷擾、疏忽，未能監督李斯高，准許或許可李斯高的性侵和對寶拉阿巴杜的暴力行為；寶拉阿巴杜正尋求懲罰性賠償。
訴訟還指出，錄製「美國偶像」期間，與該節目的一名男性評審和主持人相比，阿巴杜遭受諸多歧視，淪為「不斷被譏諷、霸凌、羞辱和騷擾的目標。」
阿巴杜稱，由於這些事件，她遭受「嚴重的情緒困擾、痛苦、恐懼、焦慮、羞辱、尷尬和其他身體與情緒傷害，以及經濟與非經濟損失」。
上一則
北美2023票房90億突破疫前水準 仍未恢復盛況
下一則
FB留言