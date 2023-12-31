全球第一貴…跨年住宿 紐奧良3晚最低1190元

由於跨年慶祝活動，加上一年一度的大學美式足球蜜糖盃決賽，使得紐爾良成為全美、乃至於全球跨年期間三晚旅館住宿價格最昂貴的城市。(路透)

旅遊網站TravelMag.com針對12月30日至明年元月2日跨年期間，全球60個主要城市旅館雙人房三晚住宿費用，進行比價調查，發現紐奧良(New Orleans)不但是全美、也是全球跨年住宿費用最高的城市。

每日郵報指出，全球熱門跨年都市住宿費用最貴的前三名都在美國。紐奧良三晚雙人房最便宜房價 為1190元，比平常1月正常房價高出3倍，漲價182%。

紐爾良每逢新年元旦都會舉辦蜜糖盃(Sugar Bowl)大學美式足球賽，吸引全國各地大批球迷前來觀看比賽，帶動路易斯安那州飯店房價飆漲。

原本就是全美、甚至全球度假勝地的佛羅里達州邁阿密，三晚住宿最便宜的價格為1184元，比1月份正常房價高出120%；至於紐約市則因為有時報廣場的新年倒數活動，跨年期間的房價比正常1月價格飆漲218%，超過三倍，三晚住宿最低價格為1164元。

全球第四貴跨年城市為巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)三晚住宿費用最低為1089元；澳洲雪梨(Sydney)則是1087元。

另外，多明尼加共和國旅遊勝地蓬塔卡納(Punta Cana)居2024年全球第六高房價都市，三晚住宿費用最低約940元，比1月正常房價上漲341%；位於加勒比海岸的著名度假勝地墨西哥坎昆(Cancun)排名第七，三晚住宿約905元，比國內其他熱門度假勝地平常房價還要高出115%。

接下來是蘇格蘭第二大城愛丁堡(Edinburgh)和英國倫敦(London)，同時也是跨年住宿費最昂貴的歐洲城市，三晚住宿分別為902元和894元。

另外夏威夷州 檀香山三晚住宿最低858元，洛杉磯、拉斯維加斯、納許維爾和西雅圖也躋身全球跨年住宿費最貴前20名，至於芝加哥和波士頓住宿最實惠，三晚住宿費用均約500元。

至於全球跨年住宿價格最低的是越南 河內(Hanoi)和柬埔寨(Cambodia)首都金邊(Phnom Penh)，每晚房價不到40元。