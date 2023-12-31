我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

全球第一貴…跨年住宿 紐奧良3晚最低1190元

編譯俞仲慈／綜合29日電
由於跨年慶祝活動，加上一年一度的大學美式足球蜜糖盃決賽，使得紐爾良成為全美、乃至於全球跨年期間三晚旅館住宿價格最昂貴的城市。(路透)
由於跨年慶祝活動，加上一年一度的大學美式足球蜜糖盃決賽，使得紐爾良成為全美、乃至於全球跨年期間三晚旅館住宿價格最昂貴的城市。(路透)

旅遊網站TravelMag.com針對12月30日至明年元月2日跨年期間，全球60個主要城市旅館雙人房三晚住宿費用，進行比價調查，發現紐奧良(New Orleans)不但是全美、也是全球跨年住宿費用最高的城市。

每日郵報指出，全球熱門跨年都市住宿費用最貴的前三名都在美國。紐奧良三晚雙人房最便宜房價為1190元，比平常1月正常房價高出3倍，漲價182%。

紐爾良每逢新年元旦都會舉辦蜜糖盃(Sugar Bowl)大學美式足球賽，吸引全國各地大批球迷前來觀看比賽，帶動路易斯安那州飯店房價飆漲。

原本就是全美、甚至全球度假勝地的佛羅里達州邁阿密，三晚住宿最便宜的價格為1184元，比1月份正常房價高出120%；至於紐約市則因為有時報廣場的新年倒數活動，跨年期間的房價比正常1月價格飆漲218%，超過三倍，三晚住宿最低價格為1164元。

全球第四貴跨年城市為巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)三晚住宿費用最低為1089元；澳洲雪梨(Sydney)則是1087元。

另外，多明尼加共和國旅遊勝地蓬塔卡納(Punta Cana)居2024年全球第六高房價都市，三晚住宿費用最低約940元，比1月正常房價上漲341%；位於加勒比海岸的著名度假勝地墨西哥坎昆(Cancun)排名第七，三晚住宿約905元，比國內其他熱門度假勝地平常房價還要高出115%。

接下來是蘇格蘭第二大城愛丁堡(Edinburgh)和英國倫敦(London)，同時也是跨年住宿費最昂貴的歐洲城市，三晚住宿分別為902元和894元。

另外夏威夷州檀香山三晚住宿最低858元，洛杉磯、拉斯維加斯、納許維爾和西雅圖也躋身全球跨年住宿費最貴前20名，至於芝加哥和波士頓住宿最實惠，三晚住宿費用均約500元。

至於全球跨年住宿價格最低的是越南河內(Hanoi)和柬埔寨(Cambodia)首都金邊(Phnom Penh)，每晚房價不到40元。

房價 夏威夷州 越南

上一則

盤點社媒2023…推特易主搶戲 打擊假訊息還要再努力

下一則

17歲中國留學生疑猶他州遭綁架 國內父母收到勒贖信

延伸閱讀

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街
全球最貴跨年住宿費 紐奧良3晚最低1190元

全球最貴跨年住宿費 紐奧良3晚最低1190元
南加跨年夜活動盤點 煙火映夜空 千人倒計時

南加跨年夜活動盤點 煙火映夜空 千人倒計時
日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報

日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報

熱門新聞

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37
8年前美國弒母案女嫌吉普賽（左）於28日獲釋，預告出獄後的首要任務是去見自己的偶像泰勒絲（右）。(取材自X平台)

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

2023-12-29 22:30

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料