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盤點社媒2023…推特易主搶戲 打擊假訊息還要再努力

編譯莊瑞萌／綜合30日電
社群媒體在2023年歷經許多重大變化，專家認為，社群媒體在打擊假訊息與保護兒童的作為上，2024年仍有一定挑戰。(路透)
社群媒體在2023年歷經許多重大變化，專家認為，社群媒體在打擊假訊息與保護兒童的作為上，2024年仍有一定挑戰。(路透)

社群媒體在2023年歷經許多重大變化，包括推特(Twitter)易主改名、以及Bluesky等新興平台加入競爭等事件。專家認為，社群媒體在打擊假訊息與保護兒童的作為上，來年仍有一定挑戰。

馬斯克(Elon Musk)在7月公布「X」標章，正式取代推特(Twitter)以及小藍鳥圖案。Twitter過去由於公開化與受到公眾人物喜愛，在流行文化上有莫大影響力，但這股影響力現正消退中。

馬斯克接手後的X，備受假訊息與種族歧視爭議，廣告收入流失以及使用量大幅減少。12月，馬斯克恢復陰謀論者瓊斯(Alex Jones)的帳號，而LGBTQ等團體則表示，X已成為不安全的平台，因為馬斯克的政策改變，讓LGBTQ+族群受到其他用戶騷擾；教育諮詢團體GLSEN對外表示，將跟隨防止自殺組織Trevor Project的腳步停用X。

許多厭倦Twitter的用戶開始註冊新興平台Bluesky；同時，Facebook母公司Meta也在7月推出自家的Threads來吸引Twitter用戶。

社媒對青少年的影響在今年也是焦點，5月時公衛署長莫西(Vivek Murthy)指出，目前並沒有足夠證據能支持社媒對於青少年及兒童是安全的。10月，多個州控告Meta刻意在Instagram與Facebook設計功能，傷害青少年族群的心理健康，於是聯邦貿易委員會(FTC)在12月提案，將大幅修改管制網路科技公司如何向青少年追蹤與推出廣告的陳年舊法。

近期內，人工智慧(AI)技術也會被帶進社媒。例如為了改變人們互動方式，Meta目前也正在打造透過用戶的全像影像(hologram)分身，讓用戶與朋友或同事互動，並隨時可以呼叫AI機器人協助。隨著各國大選將至，AI與社媒在錯誤訊息趨勢的影響力將會持續下去並且不容忽視，資安公司ZeroFox副總納許(A.J. Nash)就說，「對此，大家都還沒準備好因應之道。」

馬斯克 AI 社群媒體

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