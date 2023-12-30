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方向舵螺栓可能鬆動 波音通知客戶嚴檢737Max

記者張聲肇／綜合報導
波音737 Max客機傳出方向舵螺栓可能鬆動，波音公司已通知所有客戶詳加檢查。(路透)
波音737 Max客機傳出方向舵螺栓可能鬆動，波音公司已通知所有客戶詳加檢查。(路透)

波音737 Max客機方向舵的螺栓可能鬆動，某航空公司發現旗下兩架737 Max有此問題，波音公司通知所有客戶詳加檢查。

未透露名稱的某國際航空公司最近在例行檢查時，發現控制方向舵的連接系統裡面，一個螺栓的螺帽不翼而飛；另一架還沒交貨的新飛機上，發現同樣位置的螺栓沒拴緊。

波音說，這兩架737 Max的螺栓問題都已修復，但為了確保飛行安全，已通知全球1370架服役中同型飛機的所有人進行檢查。

波音發言人說，「特定飛機出現的相關問題已妥善處理。為防萬一，我們還是建議操作737 Max的客戶檢查一下，如果發現任何問題，請告訴我們。」

波音也將此事通知聯邦航管局(FAA)。該局28日表示，檢查方向舵系統螺栓可能鬆動的問題，約需兩個小時，「各航空公司檢查完畢後，請儘速回報本局。」

波音公司說，檢查之前，需先卸下機身金屬蒙皮，目視檢查每一個螺栓和螺帽；波音自己會檢查每架新組裝完成的飛機。FAA則會根據各航空公司回報結果，推斷是否有硬體寬鬆或遺失的問題，再決定進一步採取行動。

前述螺栓和螺帽屬於「關鍵性安全零件」，FAA規定要「雙重檢查」，亦即，航空公司回報書需由兩人簽名，才准復飛。

波音飛機的工程設計和品管問題，對該公司構成一大挑戰。兩架737 Max先後墜毀，導致346人罹難之後，該型飛機遭停飛長達20個月，對航空業者造成巨大損失，波音不但賠上商譽，也付出200多億元賠償金。

2020年12月起，全球各地的737 Max陸續復飛，但問題仍陸續出現，譬如，今年4月，波音自己就發現，後機艙的零組件供應商用「非標準的工序」製造兩樣零組件，雖不至於構成「安全風險」，波音仍坦誠公布。

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