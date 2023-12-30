田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保

田納西州一名罹患肺癌女子等到供體準備接受雙肺移植手術時，保險公司卻不承保。保險公司已承認錯誤，同意恢復承保。圖為技術人員將血液注入肺供體。(美聯社)

田納西州 一名罹患肺癌的女子輪候多時，終於等到供體，接受雙肺移植，孰料在手術前一刻遭到保險公司喊卡，指其受保範圍不包括移植雙肺。這名女子最後不僅沒法移植，更從輪候名單中被剔除；事件曝光後引發議論，促使保險公司認錯，承諾會給該女子承保。

44歲的凱若‧泰勒(Carole Taylor)是田州納許維爾(Nashville)教師，11月21日獲田州泛德堡大學醫療中心(Vanderbilt University Medical Center)通知，前往接受器官捐贈者的雙肺移植。當移植團隊為她準備手術時，大型的醫療保險 公司「信諾保健」(Cigna Healthcare)突然喊卡，指她的手術未獲保險批准，拒絕她的移植。

泰勒之後被送回家，不但沒接受移植，更從移植輪候名單中被取消。

她在新聞自媒體Substack講述了這個痛苦經歷，說信諾保健確定癌症 不屬於核准接受肺移植的病症，因此決定不承保。

泰勒在社群媒體貼文說：「我們的療保健系統不僅被破壞，而且腐敗且反生命。儘管醫學專家堅稱這至關重要、時間敏感，而且所有選擇都經過仔細權衡，但一家公司仍有權在救命手術前介入並拒絕承保。這除了貪婪之外，沒有任何合乎邏輯的解釋。」

泰勒在貼文說，她是泛德堡大學首位獲得肺移植批准的肺癌患者，主治醫生一直與西北大學的一個團隊保持密切聯繫。這個團隊自2021年以來，已為兩名肺癌患者成功完成肺移植手術。

這個貼文後來被轉貼社媒網站X平台，引起公眾強烈憤慨及抗議。信諾保健在群情洶湧下，上月29日承認犯錯，表示會承保這次移植手術。

信諾保健在電郵聲明說，「本案存在許多特殊情況，現已迅速採取行動處理我們的錯誤，以便移植手術得到承保」。