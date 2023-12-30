我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

1次治療28顆牙、前後打15針麻醉 明州女毀容怒告牙醫求償

編譯廖振堯／綜合報導
明尼蘇達州婦女凱薩琳‧威爾遜在五個半小時內，被牙醫治療了28顆牙，注射了15支麻醉針，導致毀容；她在明州亨內平郡控告牙醫醫療疏失。(美聯社)
明尼蘇達州婦女凱薩琳‧威爾遜在五個半小時內，被牙醫治療了28顆牙，注射了15支麻醉針，導致毀容；她在明州亨內平郡控告牙醫醫療疏失。(美聯社)

明尼蘇達州婦女凱薩琳‧威爾遜(Kathleen Wilson)上周在亨內平郡(Hennepin County)地方法院控告她的牙醫醫療疏失，在一次就診中進行4次根管治療、8次人造牙冠、補20顆牙，也就是在五個多小時內處理了28顆牙，導致她毀容。

美聯社報導，威爾遜控告她的牙醫莫德連(Kevin Molldrem)於2020年7月的看診中，出現醫療過失、提供超出安全劑量的麻醉劑，導致她嚴重受傷，還偽造醫療紀錄來掩蓋事實。威爾遜的法律團隊聘請佛州牙醫戈德斯坦(Avrum Goldstein)來提供專家意見，並審查威爾遜的醫療紀錄。

戈德斯坦11月14日的報告中，列出諸多違反診療時應注意的行為。

戈德斯坦表示，莫德連的診斷是正確的，但提供的治療方式和品質很糟，「威爾森幾乎每顆牙齒都蛀掉了，這非常罕見，而莫德連竟然嘗試在一次看診中就修復她所有的牙齒」，且沒有向她告知這些手術可能讓她暴露於感染風險或失去牙齒的可能性。

戈德斯坦說：「威爾遜需要的是緩慢、深思熟慮、謹慎看待的診斷，想要一次補好每顆牙不僅背道而馳，而且從人道角度來說，不可能有效實現…五個半小時內處理28顆牙齒是無法想像的。」

戈德斯坦說，長時間診療的一大挑戰是保持麻醉劑量，最大劑量為490毫克，但莫德連給威爾遜用了960毫克。醫療紀錄顯示，莫德連說他共注射八管牙科麻醉劑注射器(carpule)，但戈德斯坦發現其實是首次施打注射了八管，後續又注射了七針。

術後威爾遜到另一家牙醫診所評估，結果顯示有反覆蛀牙和其他損傷，2022年於明尼蘇達大學牙科學院接受了幾個月的治療，進行修復和重新進行補牙才能穩定她的口腔健康。戈德斯坦稱，如果威爾遜到最後還是得拔除所有牙齒，並植牙替換，「所有先前手術以及相關的所有費用都將付諸東流。」

威爾遜則說，除了醫療費用之外，這段期間她還承受痛苦、尷尬、毀容和憂鬱，要求至少賠償5萬元。

明尼蘇達州婦女凱薩琳‧威爾遜在五個半小時內，被牙醫治療了28顆牙，注射了15支麻...
明尼蘇達州婦女凱薩琳‧威爾遜在五個半小時內，被牙醫治療了28顆牙，注射了15支麻醉針，導致毀容。此圖為示意圖。(路透)

佛州 明尼蘇達州 醫療費

上一則

田納西州女保戶肺移植前 保險公司喊卡挨轟後 認錯承諾承保

下一則

FBI統計：疫情過後 2023年凶殺案減少 底特律創60年多來最低紀錄

延伸閱讀

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償
新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施

新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施
華盛頓特區活化空置房產 成效不彰

華盛頓特區活化空置房產 成效不彰
駭人畫面曝光 豪華郵輪遭遇風暴巨浪喪失航行能力 乘客憶驚悚過程

駭人畫面曝光 豪華郵輪遭遇風暴巨浪喪失航行能力 乘客憶驚悚過程

熱門新聞

川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

2023-12-22 12:02
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠