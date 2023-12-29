「加薩近萬孩童罹難」紐約示威模擬葬禮 數百人要求以哈停火

以哈戰爭未止歇，數以百計親巴勒斯坦抗議人士走上紐約街頭並模擬葬禮儀式，抗議以色列持續猛烈轟炸遭圍困的加薩走廊。（路透）

以哈戰爭未止歇，數以百計親巴勒斯坦 抗議人士今天走上紐約街頭並模擬葬禮儀式，抗議以色列 持續猛烈轟炸遭圍困的加薩 走廊。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，根據法新社統計的以色列數據，以方約有1140人死亡；以色列隨後報復攻擊哈瑪斯治下的加薩走廊，加薩衛生部稱有近2萬1320人喪生，其中多為婦孺。

法新社報導，抗議人士今天高舉要求立即停火的標語，齊聚在曼哈頓的布萊恩公園（Bryant Park），有些人則短暫地站在紐約中城區（Midtown）繁忙的第六大道街口。

幾名身著黑衣的女性手中抱著裹白布的玩具娃娃，象徵巴勒斯坦孩童因為以哈戰爭所付出的死亡代價。

模擬送葬的隊伍朝紐約地標「時報廣場」（Times Square）行進；到了時報廣場，在巨型電子廣告的背景下，抗議活動持續進行。

64歲遊行民眾萊爾（Grace Lile）表示：「今天的行動是要大家注意到一個事實，截至目前為止，加薩已有近萬名孩童遇害，這數字單指孩童，沒算上所有人、所有巴勒斯坦人。」

自以哈戰爭爆發以來，紐約街頭陸續有數十起抗議活動，有的挺巴勒斯坦、有的支持以色列，兩方都有人走上街頭。