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社安金超額付款 38歲女遭追討逾萬元

記者顏伶如／綜合報導
社安福利金屢屢發生超額付款狀況，通常是社會安全局或領取福利者本身的疏失，超額付款經常連續數年無人發現。(路透)
社安福利金屢屢發生超額付款狀況，通常是社會安全局或領取福利者本身的疏失，超額付款經常連續數年無人發現。(路透)

新婚不久的喬治亞州居民克莉‧弗洛爾斯(Kree Flowers)偶爾上網查看自己的社安金退休福利，今年2月登入社會安全局(Social Security Administration，SSA)帳戶，赫然發現網頁上方有紅字警語寫道，她收到1萬7121.21元福利金超額付款(overpaid)。

38歲的弗洛爾斯第一個念頭是詐騙，也就是名字被人拿去冒領社安金。隔日她詢問社會安全局，得知超額付款發生於1995年至2003年之間，也就是從她10歲開始。幾天之後，她的妹妹也發現社會安全局帳戶有超額付款警告。

KFF健康新聞(KFF Health News)與柯克斯媒體(Cox Media)最近在調查報導中指出，福利金發生超額付款狀況，通常是社會安全局或領取福利者本身的疏失，包括規定複雜難懂、社會安全局人力不足，領取福利者收入改變與福利隨之調整之間存在時間落差，超額付款經常連續數年無人發現。

1990年代，弗洛爾斯雙親分居於不同州但沒有離婚，父親有申請殘障福利。根據規定，領取殘障福利的民眾經過9個月試用期之後，每月薪資若超過1470元，福利常被刪除。但由於某些民眾不知道要申報收入改變，或者社會安全局作業緩慢，導致殘障福利持續發放。

弗洛爾斯的父親受訪時說，自己確實符合領取殘障福利的資格，但不確定女兒為何出現超額付款。他說，社會安全局向事發當時還是兒童的當事人追討超付款項「非常過分」。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)在2016年報告中指出，社安金福利出現超額付款但在上一個會計年度獲得註銷的民眾當中，30%當事人在事發當時年齡未滿18歲，福利金是父母領取的。

弗洛爾斯提交申訴之後，從TikTok看到有人分享類似經驗並尋求選區聯邦眾議員協助。弗洛爾斯跟眾議員露西‧麥克巴斯(Lucy McBath)接洽，社會安全局於今夏進行聽證，弗洛爾斯的1萬7121.21超額付款從紀錄裡移除，但她妹妹的申訴案仍在處理中。

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