長期遭母虐待 密蘇里州弒母案 女兒刑滿獲釋

2015年轟動全美的密蘇里州女兒夥同男友弒母案，女主角布蘭察德28日凌晨獲釋出獄。圖為布蘭察德當年出庭照片。(美聯社)

2015年轟動全美的密蘇里州 女兒夥同男友弒母案，女主角布蘭察德(Gypsy Rose Blanchard)28日凌晨獲釋出獄。她稍早接受「時人」(People)雜誌訪問時說她長期遭到母親虐待，「她有病，但不幸我教育程度不夠，看不出來。」

布蘭察德還說她母親罪不該死，該像她一樣「為自己的罪行坐牢」即可。

布蘭察德的母親2015年6月在密蘇里州春田市遭人殺害；當時20幾歲的布蘭察德坐輪椅，貌似精神有問題。調查人員很快就發現，她不但是裝病，而且還能走路。調查人員懷疑兇手是她男友科德建(Nicholas Godejohn)，偵查方向朝兩人共謀發展。

調查人員查閱了布蘭察德15年來的病歷，詢問親友和鄰居，總結布蘭察德的母親「把她當作囚犯」，在肉體上和醫療上都虐待她，「給她吃不該吃的藥，做不該做的醫療程序，害她幾乎牙齒掉光。」

檢方也認為死者生前確曾虐待女兒，因此在2016年以二級謀殺罪請速布蘭察德。被告很快認罪，接受10年徒刑。考量被告的遭遇，法官判處了最低刑期。

至於動手殺人的科德建，2019年被法院宣判一級謀殺罪成立，判處終身監禁。

現年32歲的布蘭察德，28日凌晨3點半走出契里科錫矯正中心(Chillicothe Correctional Center)，她告訴「時人」，「我已準備好過自由的日子，我要拓展我人生的每一層面。」

記者狄恩(Michelle Dean)就本案寫了8000字的報導，成為影視作品的藍本，先是被HBO拍成紀錄片、後來又被Hulu改編成迷你影集。

本案死者常被引為代理型孟喬森症候群(Munchausen syndrome by proxy)的範例。這是一種心理疾病，為人父母或照顧者誇大、促使或捏造兒童病情，以引人注意，但死者生前並未被確診患有此症。