社安金明年上調 要多繳稅

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

受到通膨及稅務相關法規調整，2024年社安金 將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休 族，每月支票 將接近5000元。

全美有7000多萬民眾依賴社安金，社會安全局(Social Security Administration，SSA)今年10月已宣布，2024年社安金年生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。2024年多項社安金改變都有生活成本調整有關，專家指出，每月領取福利金額雖然提高，但領取人可能因此變成要繳更多稅。

誤以為社安金支票屬於免稅收入的民眾來說，對於繳稅變多恐將大呼意外。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)社安金及紅藍卡政策分析師強生(Mary Johnson)說，了解社安金的稅務責任非常重要。她說，退休族可能要比原本規畫的儲蓄目標還要多存20%，甚至25%以上。

今年社安金支票每月金額平均為1848元，2024年將提高到1907元。拿取最高金額的退休族，每月金額則有4873元。強生說，能夠拿到最高金額的民眾極少，職場生涯繳交工資稅時，收入必須位居最頂端的1%或2%。

許多退休族除了有社安金，還有退休帳戶收入，社安金調高等於所得稅也要多繳。單身納稅人年收入2萬5000元至3萬4000元之間，社安金最高50%可能要繳稅，收入超過3萬4000元則社安金85%要繳稅；夫妻合併報稅年收入3萬2000元至4萬4000元之間，社安金最多50%要繳稅，超過4萬4000元則社安金85%要繳稅。

根據統計，1984年時，領取社安金民眾當中不到10%的社安金福利需要繳稅，但如今繳稅比例已增加到40%。

勞工繳交社安稅的最高應納稅收入上限，門檻將從2023年的16萬200元在2024年提高到16萬8600元。勞工應納稅收入7.65%要繳紅藍卡以及社安稅，也就是聯邦工資稅，其中6.2%提供給社安金，雇主則承擔另外6.2%。納稅收入上限調整，代表著高收入者在2024年要繳更多社安稅。