兄弟爭執聖誕禮 佛州爆槍殺案

14歲達瑪可仕(左)與15歲達可士，都被捕，檢方以成年人起訴。(取自皮內拉斯郡警局)

前兩天家家戶戶過平安夜時，佛羅里達州 一個家庭發生槍殺悲劇；警方稱，一對青少年兄弟為了誰收到比較多禮物起爭執，其中14歲男孩開槍打死一旁勸架的姐姐，而後被他哥哥開槍射中。

聖誕節 前一天，這對相差一歲的兩兄弟與母親、23歲姐姐鮑德溫 (Abrielle Baldwin)和姐姐的兩個兒子一起上街購物，發生爭吵。

皮內拉斯郡(Pinellas County)警長瓜爾帝里(Bob Gualtieri) 在記者會上說，兄弟兩人針對誰得到什麼禮物、以及家人在他們身上花了多少錢發生爭執。

這家人從商店前往祖母家，抵達時兩兄弟還在吵，兩人各持有一把槍。

當他們到達祖母家時，14歲男孩達瑪可仕．柯里(Damarcus Coley)持槍揚言朝15歲的哥哥達可士．柯珀里(Darcus Coley)頭部開槍；哥哥回應說不想打架，要弟弟離去，兄弟倆的姐姐和叔叔勸架，試圖扭轉局面。

14歲達瑪可士威脅開槍射殺25歲的姐姐和她懷中的嬰孩，下午1點45分真的朝姐姐胸部開槍，姐姐中槍倒地，被送往醫院後死亡，懷中的嬰孩沒有受傷。

姐姐中槍幾秒鐘後， 15歲達可士持槍到屋外朝弟弟腹部開槍後逃離，將手槍扔到附近院子裡，之後被警方循線捕獲。

瓜爾帝里說，兩名青少年都被捕，現場僅發現其中一把槍。他提到，太多孩子有太多槍支 ，他希望槍支法規修改，需要變得嚴肅、強硬。

瓜爾帝里說，檢察官正審查此案，對14歲達瑪可士視為成人並指控一級謀殺罪；15歲達可士將被控一級謀殺未遂等罪；14歲男孩目前被拘留在醫院，情況穩定。

達馬可士開槍前在Snapchat上用來殺死姐姐的槍擺姿勢，認識這對青少年的人告訴警方，兩兄弟一直攜帶槍支。瓜爾帝里說，今年稍早，他們因涉及多起汽車盜竊案而被捕。