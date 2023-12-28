禁令暫停 蘋果智慧手表可銷售

聯邦上訴法院27日暫停美國國際貿易委員會對某些型號Apple Watch的進口禁令。(美聯社)

蘋果Apple Watch智慧型手表「血氧感測器」專利爭議甚囂塵上，聯邦上訴法院27日暫停聯邦機構對該公司多數型號手表下達的進口禁令，蘋果總價值180億元的智慧手表業務得以暫時喘一口氣，可在美國展開銷售。

美國國際貿易委員會(U.S. International Trade Commission)10月對某些型號Apple Watch下達進口禁令，蘋果提上訴；如今法院裁決，在未來幾周法官評估蘋果公司上訴做出裁決之前，蘋果可恢復銷售這些產品。

國際貿易委員會禁止進口某些型號Apple Watch是因為侵犯醫療技術公司Masimo專利。禁令適用於Series 9和 Ultra 2型號，涵蓋蘋果大部分智慧型手表。

蘋果已針對這兩款手表重新設計，尋求美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP )批准，CBP計劃明年1月12日裁定更新款是否符合國際貿易委員會的評估。

華爾街日報(Wall Street Journal)4月報導，Masimo及其他小公司聲稱蘋果抄襲他們的技術，並透過美國專利制度採用激進法律手法規避專利費，蘋果回應，該公司未竊取技術，反指責Masimo抄襲。

根據Counterpoint Research，蘋果是目前最大智慧型手表供應商，占智慧手表出貨量30%、全球總銷量近60%。

國際貿易委員會10月下達禁令後，拜登 政府有60天可推翻，結果未在聖誕節期限前推翻；蘋果也未與Masimo洽談和解。

Masimo和蘋果2013年開始往來，蘋果邀請Masimo高層前往蘋果園區，詳細了解其健康感測技術並討論潛在整合機會；據公開文件，蘋果高層內部甚至討論收購Masimo並任命其執行長基亞尼(Joe Kiani)出任蘋果副總裁。但根據公司電郵，蘋果以「這樣的收購規模不是我們的風格」為由決定不收購，聘請工程師並自行開發類似技術。

一些小科技公司聲稱，蘋果總是一開始展開合作討論，最後予以拋棄，之後再抄襲他們的技術。