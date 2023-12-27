我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

Spirit道歉 安排6歲男童上錯航班

編譯周芳苑／綜合26日電
一名從費城前往佛羅里達州邁爾斯堡祖母家的六歲男童被誤送上「精神航空」飛往奧蘭多的班機。圖為停在奧蘭多機場的精神航空客機。(美聯社)
一名從費城前往佛羅里達州邁爾斯堡祖母家的六歲男童被誤送上「精神航空」飛往奧蘭多的班機。圖為停在奧蘭多機場的精神航空客機。(美聯社)

一名六歲男童聖誕節前隻身搭乘平價航空公司「精神航空」(Spirit Airlines)班機從費城前往佛羅里達州邁爾斯堡(Fort Myers)和祖母過節，結果被安排搭錯機，一路飛到奧蘭多(Orlando)。

精神航空對媒體發出聲明，並在聲明中向搭錯機男孩的家人致歉；該公司表示，這名男孩本應於12月21日從費城國際機場飛往位於邁爾斯堡的西南佛羅里達國際機場(Southwest Florida International Airport)，卻錯誤搭乘飛往奧蘭多的班機。

精神航空透過聲明說，這個男孩一直由該公司成員照顧和監督，當天發現搭誤航班後，馬上採取措施與家人溝通，並讓男孩和家人重新取得聯繫。

小男孩的祖母拉莫斯(Maria Ramos)接受有線電視新聞網(CNN)旗下媒體WINK-TV採訪時表示，就在男孩應該搭乘的航班降落後，她發現孫子不在飛機上，恐慌不已。

拉莫斯接著說，她在孫子抵達奧蘭多後終於接到他的電話，而後從邁爾斯堡一路開車近160哩到奧蘭多接小男孩。

拉莫斯表示，精神航空將負擔開車費用；不過她表示，更重要的是，她想知道為什麼會發生這樣的失誤。

對於這一場烏龍事件，精神航空未說明錯誤如何發生，僅表示他們認真看待所有乘客安全以及他們所肩負的責任，正進行內部調查，並對小男孩的家人致歉。

費城 聖誕節 佛羅里達州

上一則

甩通膨悶氣 全美年終購物熱支撐經濟成長

下一則

聖誕節又發生 聯邦眾議員格林 屢遭假報警騷擾

延伸閱讀

慶新年最佳去處 這城市排第1 亞城排第5

慶新年最佳去處 這城市排第1 亞城排第5
邁爾斯的真愛（下）

邁爾斯的真愛（下）
全美「有趣」排名 第1名是這城市 舊金山排第5

全美「有趣」排名 第1名是這城市 舊金山排第5
邁爾斯的真愛（上）

邁爾斯的真愛（上）

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？