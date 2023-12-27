Spirit道歉 安排6歲男童上錯航班

一名從費城前往佛羅里達州邁爾斯堡祖母家的六歲男童被誤送上「精神航空」飛往奧蘭多的班機。圖為停在奧蘭多機場的精神航空客機。(美聯社)

一名六歲男童聖誕節 前隻身搭乘平價航空公司「精神航空」(Spirit Airlines)班機從費城 前往佛羅里達州 邁爾斯堡(Fort Myers)和祖母過節，結果被安排搭錯機，一路飛到奧蘭多(Orlando)。

精神航空對媒體發出聲明，並在聲明中向搭錯機男孩的家人致歉；該公司表示，這名男孩本應於12月21日從費城國際機場飛往位於邁爾斯堡的西南佛羅里達國際機場(Southwest Florida International Airport)，卻錯誤搭乘飛往奧蘭多的班機。

精神航空透過聲明說，這個男孩一直由該公司成員照顧和監督，當天發現搭誤航班後，馬上採取措施與家人溝通，並讓男孩和家人重新取得聯繫。

小男孩的祖母拉莫斯(Maria Ramos)接受有線電視新聞網(CNN)旗下媒體WINK-TV採訪時表示，就在男孩應該搭乘的航班降落後，她發現孫子不在飛機上，恐慌不已。

拉莫斯接著說，她在孫子抵達奧蘭多後終於接到他的電話，而後從邁爾斯堡一路開車近160哩到奧蘭多接小男孩。

拉莫斯表示，精神航空將負擔開車費用；不過她表示，更重要的是，她想知道為什麼會發生這樣的失誤。

對於這一場烏龍事件，精神航空未說明錯誤如何發生，僅表示他們認真看待所有乘客安全以及他們所肩負的責任，正進行內部調查，並對小男孩的家人致歉。