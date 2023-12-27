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裁決川普案 科州法官網上遭暴力威脅 FBI介入調查

編譯尤寶琪／綜合26日電
圖為科州最高法院法官6日審理川普是否得名列科州共和黨初選選票。有的法官受到暴力威脅，聯邦介入調查。(美聯社)
圖為科州最高法院法官6日審理川普是否得名列科州共和黨初選選票。有的法官受到暴力威脅，聯邦介入調查。(美聯社)

無黨派研究團體「先進民主公司」(Advance Democracy)分析和國家廣播公司新聞網(NBC News)報導指出，科羅拉多州高等法院法官史無前例地裁定禁止前總統川普列入該州2024年總統大選選票後，網路上在短短24時內出現大量針對法官的暴力威脅，聯邦調查局(FBI)已宣布介入調查。

科州高等法院於本月19日裁定，川普在2021年1月6日煽動國會暴動企圖推翻2020年大選，構成叛亂，並根據憲法第14修正案，取消他參選資格。

聯邦調查局發言人米戈亞(Vikki Migoya)26日發給今日美國報(USA Today)的聲明指出：「聯邦調查局已知情，並正與當地執法部門合作；無論動機為何，我們會全力調查那些以極端主義為自己的行為辯護者所做出的任何威脅或暴力行為。」

科州丹佛(Denver)市警察局發言人26日告訴今日美國報，警局已經增加法官住家附近的巡邏，並會根據要求提供額外支援；根據有線電視新聞網(CNN)報導，丹佛警方在21日收到一起雖然很明顯是場惡作劇的報案後，仍派遣警員前往一位法官家中查看。

國家廣播公司新聞網報導，先進民主公司分析發現有大量網民在判決後發布了針對法官和民主黨的「嚴重暴力言論」。

先進民主公司創辦人瓊斯(Daniel J. Jones)指出：「我們見到大量針對科州法官和認定為是昨日科州高等法院裁決背後相關人士的嚴重暴力語言和威脅；這種暴力語言和威脅的常態化以及社群媒體缺乏補救的行為，已經引起關注。」

根據國家廣播公司新聞網報導，先進民主公司發布的報告概述了在支持川普的網站、極端主義網站和川普擁有的社媒Truth Social上發布的消息；其中一篇貼文寫道：「七名屍沉大海的高等法院法官是什麼？一個好的開始」，另一篇則寫道：「殺了法官、斬首法官、輪流踢法官進水泥裡」。

科州司法廳(Colorado Judicial Department)拒絕針對「安全相關問題」發表評論。

科羅拉多州高院裁定前總統川普因涉2021年1月6日的國會暴動，喪失該州總統參選資...
科羅拉多州高院裁定前總統川普因涉2021年1月6日的國會暴動，喪失該州總統參選資格後，針對該州高院法官的威脅日增。圖為暴亂當天川普支持者在華府參加活動。(美聯社)

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