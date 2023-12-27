大法官湯瑪斯打造「大家庭」為他辯護

保守派大法官湯瑪斯進入最高法院迄今32年以來，已組建一支獨特、影響力無遠弗屆的前助理團隊。(路透)

最高法院保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)已在法律界打造由前書記官與助理組成的「大家庭」，這個大家庭不僅發揚湯瑪斯獨特的保守主義風格，如今則運用其權勢，團結為湯瑪斯辯護。

紐約時報 報導，湯瑪斯今年8月下旬被踢爆，數十年來秘密收受禮物和奢華旅遊安排，招致抗議與撻伐。

芝加哥一名律師米漢(Taylor Meehan)向曾在湯瑪斯辦公室服務的同事發送電郵，內容寫道「我們很多人最近都被問到關於正義的問題，我們很少有機會闡述他的故事並分享替他工作的感受」。米漢另附上一封信，表達對湯瑪斯的支持。

幾分鐘後，米漢收到回覆，曾在前總統布希(George W. Bush)與川普 任內服務、現為華盛頓智庫傳統基金會(Heritage Foundation)研究員布拉德伯里(Steven Bradbury)表示，「我為此鼓掌祝賀」。

幾天後，福斯新聞(Fox News)的觀眾看到這封信的內容，而這封信已有112位前書記官聯署，同聲為湯瑪斯的「不容玷污的正直」辯護，署名者包括聯邦第五巡迴上訴法院的華裔法官何俊宇(James C. Ho)；此外，多名歌手和福斯當紅主播殷格海姆(Laura Ingraham)也公開表態，支持湯瑪斯。

湯瑪斯的妻子、保守派社運人士維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia Thomas)很快利用該名書記官的私人電郵發信寫道：「因為你們大家，我們今日感覺不那麼孤單了！」文中附上一個合掌感謝，以及三個粉紅大小愛心的表情符號。

湯瑪斯進入最高法院迄今32年以來，組建一支獨特、影響力無遠弗屆的前助理團隊，這群志同道合夥伴齊心為他辯護，並將湯瑪斯流派的保守法律思維帶進法學院、頂尖律師事務所、司法部門和政府最高層。

羅諾克學院(Roanoke College)公共事務學教授派珀斯(Todd Peppers)表示，前書記公開為大法官辯護「在法庭史上空前未見」，「坦白說，令人訝異」。

對湯瑪斯而言，這封信在審判和勝利時刻撰述及公開；他已成為最高法院道德準則中長青問題的代表，而他的影響力也達到頂峰。

過去多年來，湯瑪斯一直身處敗訴的一方，依據他對憲法的嚴格原典主義詮釋少數派的意見；川普讓保守派在最高法院成為絕對多數後，湯瑪斯儼然成為新司法主流的引導聲音。

媒體踢爆湯瑪斯多年來秘密接受禮贈後，湯瑪斯正在打一場持久戰，而曾替他工作的法務職員正是其中重要的參與者。