聖誕節又發生 聯邦眾議員格林 屢遭假報警騷擾

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林。(美聯社檔案照)

聖誕節 當天，極右派共和黨籍喬治亞州 聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)又遭假報警(swatting)情事騷擾。

美聯社報導，這已經不是警方第一次接到與格林的喬治亞州住宅相關的謊報，先前曾出動武裝警察到場戒備。

喬治亞州羅馬(Rome)警察局發言人凱利‧梅登(Kelly Madden)表示，此次警方迅速識破謊報，並未派員警到現場。

格林則在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上寫道：「我又被人假報警，這已經是第八次，家人與我在這過聖誕節，當地警察是最棒的，且不該處理這些事。」

梅登表示，一名紐約男子25日上午約11時撥打喬州 自殺熱線，稱她在格林的家中槍殺他的女友，接著準備舉槍自戕；接線員認出該地址是喬州國會議員格林的寓所後，將資訊轉給警方。

警方聯繫格林的私人隨扈團隊，確認她安全無虞且該地址也未出現緊急狀況。

梅登表示，既然是謊報，原本順路要前往格林寓所的同仁也獲悉取消勤務。

梅登說：「我們在人員抵達前判定沒有緊急情況，也就沒有理由需要派員前往。她的隨扈團隊掌握情況，事實上無事發生。」

格林代表喬州西北部三個城市的選區，分別是羅馬、道爾頓(Dalton)和卡爾霍恩(Calhoun)。

梅登表示，格林自述淪為謊報受害者約八次屬實，過去的謊報內容包括多人陳屍格林家中的浴缸或其他空間。

格林的住宅位於亞特蘭大西北方約70哩處，警方去年接獲報案稱有人在她家外開槍，員警到場處理。

警方表示，先前因應謊報而派員處置後，即與格林的隨扈團隊密切合作，更妥善的評估威脅程度。

羅馬警察局刑事調查小組已立案調查25日的謊報案件，另有一名紐約男子今年8月撥打多通電話到格林在華府的辦公室恐嚇威脅，被判三個月徒刑。