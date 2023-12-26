民眾感覺治安差 聯邦加強打擊犯罪

拜登政府一面強化警察打擊暴力犯罪的資源，以期達成司法部長加蘭德「讓民眾感到安全」的目標，一方面又要防範警察過度執法，「像是在走鋼索。」(美聯社)

拜登政府一面強化警察打擊暴力犯罪 的資源，以期達成司法部 長加蘭德「讓民眾感到安全」的目標，又要防範警察過度執法，華爾街日報(WSJ)形容說「像是在走鋼索。」

過去一個月內，司法部就加派聯邦調查人員和檢察官，到田納西州曼斐斯(Memphis)偵辦勒索詐騙案；在南羅來納卡州以走私槍械和毒品罪名，起訴20人；也在羅德島州沒收大量半自動手槍、步槍和武器消音裝置。加蘭德本人矢言要將青少年劫車當成年犯罪案件辦，因為華府地區的刑事犯罪法律太寬鬆了。

加蘭德說，「我們一定要降低犯罪率，我們必須讓人民感到安全。」他在治安會議上，向地方警政首長保證，司法部一如往常，會加強打擊暴力犯罪，不會讓地方感到聯邦執法不力或不公。「我們的職掌不是玩政治。我們的職掌是執法。」

聯邦政府強調打擊暴力犯罪，因為民眾感覺某些城市的治安愈來愈差，民主黨和共和黨 都有人不滿這幾年來，因為白人警察執法過當引發抗議浪潮後，限制警察執法力道的「司法改革」好像走偏鋒了。

聯邦調查局10月發布報告說，2022年暴力犯罪案件總數，掉回2019年新冠疫情前的水準，不過這不包括未報案的統計。11月蓋洛普民調顯示，史上最高比率的63%成年人認為，治安情況「極為或很嚴重」，勢必成為2024年選舉的一大議題。

華爾街日報和NORC公共事務中心10月合作的民調發現，治安和移民問題並列為選民第三關心的議題，一半受調民眾對拜登總統處理犯罪問題「強烈或相當」不滿，55%對共和黨國會議員處理犯罪問題表示不滿。

而白宮也不敢慢下警政改革的腳步，上周宣布成立全國資料庫，統計各地民眾申訴聯邦官員濫權的案件，但共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)認為「搞錯對象」，讓藍州和地方執法人員無法放手打擊犯罪，美國人民無法安居樂業。