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距美墨邊境700哩 科州高山小鎮卡邦戴爾 無證客新戰線

記者顏伶如／綜合報導
距離美墨邊境700哩遠的科羅拉多州，由於觀光業缺工嚴重，吸引許多委內瑞拉無證移民湧入。(美聯社)
距離美墨邊境700哩遠的科羅拉多州，由於觀光業缺工嚴重，吸引許多委內瑞拉無證移民湧入。(美聯社)

科羅拉多州卡邦戴爾(Carbondale)是海拔6181呎的高山小鎮，距離美墨邊境700哩，如今卻成了邊境無證移民氾濫危機的新戰線，地方政府無力負荷。卡邦戴爾人口不到7000人，市府組織人力簡單，並沒有遊民收容所，所有房屋售價都在100萬元以上。

非法入境人數今年創新高，無證客希望在美國找到安身立命的落腳之處以及發展機會，許多無證移民來自委內瑞拉，符合「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)申請資格，可以取得工作證。不過，大批無證客入境，不但讓邊境城市承受巨大壓力，數百哩外的城市同樣出現收容中心人滿為患及帳篷營地等亂象，反映聯邦政府處理移民問題的失敗。

今年11月初，拉丁權益倡議團體「沃斯尤尼達斯」(Voces Unidas)指出，卡邦戴爾附近咆哮叉河(Roaring Fork River)橋下住有80名無證移民，當地居民為之震驚。這些無證客聽說卡邦戴爾的滑雪場、餐旅業、服務業及建築業都嚴重缺工，就業機會很多。

「沃斯尤尼達斯」主任桑契斯(Alex Sanchez)與一名科州州議員實地造訪之後，立即與當地政府官員及非營利團體會商如何安置這80名移民。由於冬季來臨，卡邦戴爾市政委員會同意將半數會議室提供給無證移民使用。

卡邦戴爾市長波霍姆法爾克(Ben Bohmfalk)已對附近其他城鎮市長提出警告，必須做好準備面對即將發生的人道危機。他說：「我們是居民不到7000人的小鎮，正在摸索著如何解決問題。」

波霍姆法爾克對其他小型城鎮市長說：「你們社區可能都會感受到類似的衝擊。」

波霍姆法爾克不希望卡邦戴爾淪為無證客的另一個目的地，但還是向州政府提出22萬4000元緊急應用金的要求，安置已經抵達卡邦戴爾的無證客。他說，當地現有約120名無證客，讓卡邦戴爾遊民人數頓時增加五倍。

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