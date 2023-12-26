第一夫人吉兒前發言人頻爆料 白宮幕僚不滿

第一夫人吉兒的前發言人拉羅沙(右)。(Michael LaRosa領英網頁)

由於第一夫人吉兒的前發言人拉羅沙(Michael LaRosa)頻上電視放話，抬高自己身價，引得白宮 西廂現任及前任幕僚群起而攻之。Axios網站報導，拜登 圈內人的守則就是忠誠、不放話，不論在職或離職後皆然，但拉羅沙顯然已牴觸紅線。

至少六名拜登前、現任幕僚輪流向「每日郵報」爆拉羅沙的料；他們這麼做是因為拉羅沙不但破壞拜登總統要求的沉默守則，還經常在有線電視及社媒上揶揄拜登陣營的選戰策略。

拉羅沙2022年夏季辭職之後，經常上CNN、MSNBC等媒體當事後諸葛亮，扯拜登團隊後腿；他的前同事們對他不滿已久。

拜登的幕僚都會被一再告誡，別做自我吹捧的事，畢竟聘請他們，是要他們服務「大老闆」。

拉羅沙對Axios說，每日郵報慣常抹黑拜登兒子杭特、造他的謠；總統幕僚團隊去找每日郵報，對第一夫人的前秘書如法炮製，而前秘書追隨第一夫人達三年，他不相信這種事會讓第一夫人多高興。

但白宮官員表示，Axios也曉得，以未經授權的方式，幕後引述白宮官員講話，並不意味白宮真做了什麼事。

Axios表示，這件事透露出來的是：拜登幕僚圈內很看重忠誠度，一旦被視為不忠，保證很快就會被驅逐，不容於「拜登天地」(Bidenworld)。有些幕僚離開白宮，得悉前上司公開或私下讚美他們很「忠心」，往往會吃驚；他們一般會認為這是讚美，但也視其為警告，要他們別踰矩。

但有位拜登助手表示不以為然，他表示自己從沒聽過事情可以解釋成那樣的，上司只是感謝前同事的服務、友誼，大聲說出他們的優點。

很多拉羅沙的前同事不贊同他的策略觀點，但也有少數人認同，只是覺得說出來會疏遠前同事，故保持沉默。

一些拜登助理們覺得，內鬥終究無益，「我們向來不讓內部意見不同的事外流，很不幸，最近一些內部衝突，竟外洩給大眾知道。」