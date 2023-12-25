NASA無人太空船登月計畫 2公司明年執行

獵鷹9號火箭。(SpaceX)

國家航空暨太空總署(NASA )五年前宣布「阿提米絲計畫」(Artemis program)，目標是讓太空人 重新登陸月球，而在此計畫資助下有兩家公司將在2024年初數周內相繼發射無人太空船執行任務，若成功將是美國自1972年「阿波羅任務」結束以來首次在月球表面軟著陸。

華盛頓郵報報導，1月8日，聯合發射聯盟(ULA)首次發射的火神號(Vulcan)火箭將搭載Astrobotic公司的遊隼號(Peregrine)太空船發射升空。ULA是由洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和波音(Boeing)所合資。2月中旬，Intuitive Machines將利用SpaceX 的獵鷹9號(Falcon 9)火箭發射其太空船。

不過，目前尚不清楚哪家公司會率先登陸。Astrobotic新聞稿中聲稱1月8日遊隼號發射後，按計畫應於2月23日著陸；Intuitive Machines發言人則表示，該公司預計發射後約七天就能降落月球，原本發射日期定於1月12日，但後來延後2月中旬，因為提供載具的SpaceX火箭發射排程因天氣不佳而變動，確切發射和新的登陸日期皆尚未公布。

兩家業者執行的任務都是「月球商業運載服務」(Commercial Lunar Payload Service Program)計畫的一部分，旨在藉由民間力量將貨物和科學實驗運送到月球。前任NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)當時表示，他希望利用私人企業的能力，以快速、廉價的方式實施登月計畫，「我們追求的是速度」。