水行俠續集 周末票房奪冠

「水行俠:失落王國」電影海報。(美聯社)

DC公司的超級英雄續集電影「水行俠:失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)周末票房領先眾多新片,以2810萬元登上北美票房冠軍,預計至聖誕節 當日的國內票房收入將達到4000萬元左右。

本周末有許多新片上映,包括動畫「飛鴨向前衝」(Migration)、R級浪漫喜劇「真的狠愛你」(Anyone But You)、改編傳奇摔角世家電影「鐵爪」(The Iron Claw)、浪漫奇幻電影「親愛的陌生人」(All of Us Strangers)等,但今年仍是票房相對較冷清的假期前檔期。

好萊塢 或影院通常不樂見平安夜遇上周末黃金檔期,上一次恰逢周一的聖誕節在2017年,當時「星際大戰八部曲:最後的絕地武士」(Star Wars: The Last Jedi) 以7150萬元票房稱霸四天周末的排行榜。

聖誕節當日通常會有大批觀眾進入電影院 ,屆時將有更多新片加入,包括「紫色姊妹花」(The Color Purple)、「法拉利」(Ferrari)、「船上的男孩」(The Boys in the Boat)。

據估計DC(Detective Comics)的「水行俠:失落王國」製作成本約2億元,不包括行銷與宣傳成本,至25日的國際票房估計為8000萬元,全球首映票房將達到1億2000萬元。

「水行俠」首集2018年首映票房為6780萬元,全球票房約12億,第一部電影在全球賺進該片超過70%的票房。

「水行俠:失落王國」首映終結DC超級英雄電影表現不理想的一年,過去這一年上映的英雄片包括「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods) 、「閃電俠」(The Flash)、「藍甲蟲」(Blue Beetle)。

除了水行俠,華納兄弟(Warner Bros.)本周上榜的電影還包括賣座退居第二名的「旺卡」(Wonka),到聖誕節當天,包括「紫色姊妹花」,華納兄弟電影可望拿下榜單前五名中的三個名次。

上周票房冠軍「旺卡」已上映兩周,第二個周末票房估計為1770萬元,包括25日約為2610萬元,國內票房總收入達8360萬元。