機場自助安檢 下月起在賭城試點

現行機場人工安檢方式，費時又耗費人力。(路透)

聯邦運輸安全管理局(TSA)多年來不斷採用新技術，希望能增強安全性，同時也簡化安檢流程。下個月TSA將在拉斯維加斯的雷德國 際機場(Harry Reid International Airport)開始測試新的「自助安檢系統」，由旅客自行掃描身分證件和隨身行李。

華盛頓郵報 報導，國土安全部網站上發表的一篇文章稱，試點計畫將於下個月啟動，接受預先安檢(PreCheck)的旅客將負責一些通常由TSA官員處理的工作，例如檢查身分證件和檢查行李中是否有違禁物品。旅客可以更從容地通過，減少人工搜身和檢查行李的頻率，讓安檢人員騰出時間來執行其他安全需求。

參與研發計畫的TSA前幕僚長、現任航空技術供應商Pangiam商業方案執行副總的麥克尼爾(Ha McNeill)受訪表示，自助安檢將結合多種技術。行李檢查部分將採用范德蘭德工業(Vanderlande Industries)開發的通道系統，此系統已於3月時在雷根國家機場附近的設施測試過；通道也將結合電腦斷層掃描(CT)，TSA計畫到2040年左右在大約2500個檢查通道安裝掃描儀。

而身體掃描的部分將由旅客通過電子門，但不需要像現在一樣雙手向外平舉，垂放身體兩側即可，設定更加寬容。麥克尼爾說，不需要人員指示，只要等電子門打開讓機器掃描身體，「如果您忘記拿出某些物品如車鑰匙，那麼下道門就打不開，需取出後再通過一次。」

丹佛大都會 州立大學(Metropolitan State University of Denver)飛安教授普萊斯(Jeffrey Price)指出，經驗豐富的旅客較容易學習新技術，其他旅客則仍可能求助安檢人員，從而減慢流程。麥克尼爾預計試點期間會遇上定於1月7日至12日在拉斯維加斯舉行的消費電子展(CES)，這場盛會去年吸引超過11萬5000人，正好能測試自助安檢系統的可行性。