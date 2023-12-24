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2023航旅投訴暴增 問題難解 2024難好轉

編譯徐薏茹／綜合23日電
紐約甘迺迪機場出境大廳的擁擠情形。(美聯社)
紐約甘迺迪機場出境大廳的擁擠情形。(美聯社)

2023年民眾對航空公司的投訴如此多，聯邦運輸部甚至無法統計幾個月以來收到的所有抱怨。華爾街日報報導，儘管航空公司已致力改善，但因結構性問題難以解決，民眾別期望2024年情況會顯著好轉。

依據運輸部發布的「航空旅遊消費者報告」(Air Travel Consumer Report)，今年頭五個月，投訴總計有3萬8135件，與2022年同期相比增加68%，比2019年同期暴增584%。

航空公司在2023年下半年提高了航班可靠性，並誓言透過招聘更多人力、設備更好的投資及技術，以更佳的狀態迎接假期的大批人潮，但許多結構性問題仍未能解決。

航空交通管制員和飛行員的短缺問題，導出一個結論，即旅客可能會面臨更高的票價，以及更多的航班延誤、取消和中斷。

此外還存在著一些安全問題，尤其是被迫加班、工作疲勞的航管員，最近一系列近乎釀成災難的跑道擦撞事件引發持續的安全審查。

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍曼迪(Jennifer Homendy)11月在參院聽證會上表示，航空業正顯示不容忽視的明顯緊繃跡象。

人力配置 面臨挑戰

2012年至2022年，全美經認證的專業航管員人數減少10%，然而聯邦航空管理局(FAA)處理的航班數量卻增加1.4%。

DOT監察長的報告指出：「FAA持續面臨人員配置挑戰，並且缺乏解決問題的計畫，這將對航空交通營運的持續性構成風險。」

在11月的參院聽證會上，FAA表示正努力雇用、訓練和認證航管員，而儘管人力配置問題仍受到挑戰，但自監察長報告出爐以來，在一些設施已經有所改善。

缺乏經費 限制升級

前FAA局長迪克森(Steve Dickson)表示，不足且難以預測的政府經費限制了FAA升級設備的能力，這些設備可以提升航管能量、增進安全並幫助航管員，他認為在獲得改善之前，情況會變得更具挑戰性。

旅客增加 需求難減

儘管存在結構性問題，以及被迫砍掉航班，旅客仍持續增加，2023年夏季，國際航班需求激增，航空公司高層預測，即使消費者面對經濟不穩定，對旅遊的渴望在2024年仍將持續。

參院 華爾街 投資

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