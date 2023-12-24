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罕見！雙子宮同時懷孕 婦兩天生2嬰

編譯俞仲慈／綜合23日電
阿拉巴馬州32歲女子凱西·海切爾天生具有雙子宮，於日前在兩天內先後產下一對雙胞胎女嬰，兩名女嬰分別由兩個不同的子宮孕育。(University of Alabama at Birmingham)
阿拉巴馬州32歲女子凱西·海切爾天生具有雙子宮，於日前在兩天內先後產下一對雙胞胎女嬰，兩名女嬰分別由兩個不同的子宮孕育。(University of Alabama at Birmingham)

阿拉巴馬州一位天生具有雙子宮的婦女在順利生下三個孩子後，今年初雙子宮同時懷孕，並於日前在兩天內先後產下一對雙胞胎女嬰。

據哥倫比亞廣播公司(CBS)當地電視報導，32歲的凱西·海切爾(Kelsey Hatcher)19日晚上7時49分在伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham，UAB)醫院產下一名女嬰，取名羅西萊拉(Roxi Layla)，隔了10餘小時，在20日早上6時9分，剖腹生下第二名女嬰瑞貝拉肯(Rebel Laken)。兩名女嬰分別由兩個不同的子宮孕育。

海切爾隨後在Instagram上宣布「奇蹟嬰兒」(miracle babies)的誕生，母女三人狀況良好，並已返家歡度聖誕節

UAB一名婦產科醫師向BBC表示，雙子宮同時懷孕分娩個案，是多數婦產科醫師「在其職業生涯中從未見過」的情況。

海切爾17歲時得知自己有雙子宮(uterus didelphys)，屬於一種罕見的先天性異常，僅0.3%的女性有這種情形。而雙子宮同時懷孕機率更是微乎其微，大約僅「100萬分之一」。

儘管海切爾過去已有三次分娩經驗，但雙子宮分娩難度相當高，因此醫療團隊提前在第39周引產，並投入雙倍的人力和設備，主治醫師之一帕特爾(Shweta Patel)坦承，海切爾的雙子宮懷孕屬於「最非典型」(the most atypical)案例。

共同負責分娩的醫師戴維斯(Richard Davis)也指出雙子宮懷孕，胎兒各有自己的子宮，和一般雙胞胎截然不同，「就是一個肚子同時懷著兩個胎兒，他們各自有不同空間。」

近期最廣為人知的類似案例是2019年，孟加拉一名20歲孕婦蘇塔納(Arifa Sultana)早產生下一名男嬰，相隔26天後又生下一對龍鳳胎。

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