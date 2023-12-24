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系統失控！禁飛名單暴增 參院籲全面審查

編譯陳韻涵／綜合23日電
美國海關與邊境保護局在機場入境檢查窗口，利用人臉識別裝置協助核對入境旅客身分，比對「恐怖分子篩查數據庫」。(美聯社)
美國海關與邊境保護局在機場入境檢查窗口，利用人臉識別裝置協助核對入境旅客身分，比對「恐怖分子篩查數據庫」。(美聯社)

參院報告指出，美國政府的恐怖分子觀察名單已從20年前的15萬人，暴增至目前至少180萬人，稱該系統已然失控。

華盛頓時報報導，參院國土安全和政府事務委員會(Homeland Security & Governmental Affairs Committee)表示，500多家企業可存取這分名單的部分資料，就連該名單的名稱也不再精確。

該委員會指出，這份觀察名單包括「例外紀錄」、涉及國際犯罪或遭軍方拘留者的姓名、恐怖分子的親屬、以及被懷疑但從未確認為恐怖分子的人。

委員會呼籲聯邦檢察官全面審查這分觀察名單，評估名單上的人，以及是否批准將這些人登錄名冊。

委員會表示，聯邦官員必須重新審查相關程序，也讓名單上的人可提出申訴。

該委員會的民主黨籍主席彼得斯(Gary Peters)表示，「這份報告將提高透明度並提出建議，強化國家安全，確保集中各項有效資源。」

FBI負責維護這份觀察名單，辨識有黑歷史的人。

這份觀察名單其中一條子項目為「禁飛名單」(No Fly List)，意指禁止搭乘赴美航班的人物，另一個子項目則註記需要特別檢查的對象。

美國海關與邊境保護局(USCBP)根據這份觀察名單，在各邊境關口審查入境者。

但此觀察名單招致不少民權團體批評，尤其引起穆斯林與阿拉伯裔美國人組織的反彈，指稱特定族裔因此遭受羞辱對待。

這份觀察名單的正式名稱為「恐怖分子篩查數據庫」( terrorist screening dataset)，該資料庫在2001年9月11日恐襲後彙整而成，當時聯邦航空管理局的禁飛名單僅12人。

委員會表示，後續攻擊事件讓名單人數逐漸增加；2009年「聖誕炸彈客」事件後，政府赫然發現，儘管資料充足卻未納入該攻擊主嫌阿布杜穆塔拉布(Umar Farouk Abdulmutallab)，從此之後出現了增列姓名的指南。

2015年，歐巴馬政府的一項指示把國際犯罪組織人物納入名單；CBP利用這分名單判斷該讓哪些人入境，但聯邦運輸安全管理局(TSA)並未使用組織犯罪名單來審查入境者。

參院 CBP 民主黨

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