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藥師拒開事後避孕藥 涉性別歧視 ？

編譯陳韻涵／綜合23日電
明尼蘇達州中部一家「Thrifty White」藥局的藥師，基於宗教信仰而拒絕開立終止妊娠藥物給一名女子，而遭該名女子控訴性別歧視。(Thrifty White Pharmacy官網)
明尼蘇達州中部一家「Thrifty White」藥局的藥師，基於宗教信仰而拒絕開立終止妊娠藥物給一名女子，而遭該名女子控訴性別歧視。(Thrifty White Pharmacy官網)

明尼蘇達州上訴法院的一宗案件裡，原告安德里亞‧安德森(Andrea Anderson)21日指控該州一名藥師在2019年時基於對她性別的歧視與偏見，拒絕開立緊急避孕藥處方。

明尼蘇達州中部「Thrifty White」藥局的被告藥師巴多(George Badeaux)委託律師表示，當事人基於宗教信仰而拒絕開立終止妊娠藥物，並未違反該州或聯邦法律。

美聯社報導，陪審團去年裁決，拒絕給予安德森事後避孕藥「Ella」的被告巴多並未歧視安德森。

原告安德森要求2萬5000元的精神傷害賠償，但安德森的一名律師布瑞弗曼(Jess Braverman)表示，安德森因為此案未涉及歧視而無法獲得這筆款項。

性別平等倡議團體「性別正義」(Gender Justice)及安德森的律師團今年決定針對陪審團的裁決提出上訴，該團體的法律主任布瑞弗曼說，「這是與懷孕相關的歧視」。

布瑞弗曼指巴多違法歧視安德森的性別，因為這項處方藥只開立給女性。

安德森2019年在寒冬下，開車來回超過100哩，才在另一間藥局取得這款事後避孕藥。

被告巴多的律師葛雷(Rory Gray)表示，聯邦與州法律不會將巴多認列為懷孕歧視。

葛雷表示，「明尼蘇達州人權法」(Minnesota Human Rights Act)「聚焦動機而非後果」，「巴多必須有歧視的『動機』，但陪審團認為他沒有，這就成立了當時的情況，而不是看影響所及，以及為何這麼做」。

葛雷表示，巴多當時拒開處方藥，並非基於自身或安德森，而是「第三方，即未成形的生命」。 

布瑞弗曼表示，巴多是否試圖傷害安德森並不重要，「這並非主張歧視的要素，純粹是他們否決了一個人取得商品和服務的公平權利」。

布瑞弗曼表示，「這邊的問題是，法院指示陪審團，若巴多無意對安德森造成傷害、汙名和恥辱，就未涉及歧視。」

由三名法官組成的審議小組將有90天的時間，考慮是否裁決上訴內容。

歧視 明尼蘇達州 藥局

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