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成人網站Pornhub母公司涉性販運獲利 挨罰180萬

中央社／紐約22日綜合外電報導

美國聯邦檢察官昨天說，持有及營運Pornhub.com等成人娛樂網站的企業Aylo Holdings將支付180萬美元給美國政府，以解決一項關於這家公司與疑似性販運活動有關聯的調查。

路透社報導，根據一項緩起訴協議，美國聯邦檢察官在布魯克林的辦公室起訴總部位於加拿大蒙特婁的Aylo Holdings，罪名是從事涉及性販運收益的非法貨幣交易。

這次起訴源於Aylo Holdings的網站代管GirlsDoPorn.com和GirlsDoToys.com等色情網站的內容，這些網站的創作者和營運人2019年在加州因誘騙及脅迫年輕女子出現在色情影片中而被起訴，已有數人被定罪。

Aylo Holdings從GirlsDoPorn.com收取超過10萬美元，而這筆錢是網站營運人從性販運得來。Aylo Holdings原名為MindGeek，旗下還有YouPorn、Brazzers等網站。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Aylo Holdings對政府指控從事涉及性販運收益的非法貨幣交易拒不認罪，但承認旗下網站張貼非法影片，並為此感到遺憾。

檢方說，除了支付180萬美元之外，Aylo Holdings也將付錢給影片遭上傳平台卻尚未獲得賠償的受害者。

根據協議，GirlsDoPorn.com提供給MindGeek的資訊意在表明影片中的女性均已同意，但MindGeek沒有獨立確認這一點。

持有Aylo Holdings的Ethical Capital Partners公司合夥人佛里曼（Solomon Friedman）昨天告訴路透社：「得知製作公司利用犯罪手段來生產內容，我們深感不安。」

檢方說，已發現數百名GirlsDoPorn.com性販運的受害者。

貨幣 加州 布魯克林

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