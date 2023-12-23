數千因大麻被定罪者 拜登特赦
拜登總統22日趕在聖誕節假期前宣布，特赦數千名因為在聯邦土地和華府使用和單純持有大麻而被定罪者；他還為11名因非暴力毒品犯罪入獄者減刑，其中有部分被判終身監禁。
拜登去年已初步採取類似特赦行動，這是他最新一輪針對特定大麻行為行使總統赦免權。拜登說，如今被控犯下同樣罪行，刑期必將大大減輕。他在聲明中自豪表示，「我在總統任期內行使的寬大權力，比任何一位前任總統都多。」
白宮發言人帕特森(Robyn Patterson) 告訴新聞周刊，拜登任期內已發布117項減刑、9項個人赦免，並對吸食和持有大麻發布兩項「絕對赦免」，影響及於成千上萬國人。
丕優研究中心2021年分析顯示，前總統川普任內使用赦免權頻率幾乎低於所有現代總統，他四年內共批准237次寬赦，其中包括143次赦免和94次減刑。令人側目的是，川普卸任離開白宮前最後幾小時內發布了一系列特赦令，總計寬赦143人，其中包括他的策士巴農(Steve Bannon)和川普團隊募款負責人布羅迪(Elliott Broidy)等重要盟友。
自1990年以來，僅老布希和小布希兩位總統的寬赦數量少於川普。相較之下；歐巴馬總統任期內批准1927項寬赦令，柯林頓批准459項，雷根批准406項。
去年10月，拜登宣布首波赦免在聯邦土地和華府因持有大麻而被定罪者；被視為拜登政府大麻合法化採取的最重要行動。
根據現行聯邦法律，大麻仍屬非法，但大多數州已採取行動將其合法化、非刑事化或允許其用於醫療目的。
拜登22日表示，「任何人不該僅因使用或持有大麻而被關進聯邦監獄，任何人也不該因此被關進地方監獄或州監獄。這就是為什麼我繼續敦促州長們對各州違法行為採取相同做法，我也讚賞那些採取行動的人。」
拜登指出，「吸食和持有大麻的犯罪紀錄，為就業、住房和教育機會帶來不必要障礙。由於我們對待大麻的失敗方法，太多人生被顛覆。現在是我們糾正這些錯誤的時候了。」
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