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數千因大麻被定罪者 拜登特赦

記者胡玉立／綜合報導
要求大麻合法化的示威群眾在白宮前揮舞大麻旗。拜登總統22日宣布特赦數千名因為在聯邦土地和華府使用和單純持有大麻而被定罪者，並為11名因非暴力毒品犯罪入獄者減刑。(美聯社)
要求大麻合法化的示威群眾在白宮前揮舞大麻旗。拜登總統22日宣布特赦數千名因為在聯邦土地和華府使用和單純持有大麻而被定罪者，並為11名因非暴力毒品犯罪入獄者減刑。(美聯社)

拜登總統22日趕在聖誕節假期前宣布，特赦數千名因為在聯邦土地和華府使用和單純持有大麻而被定罪者；他還為11名因非暴力毒品犯罪入獄者減刑，其中有部分被判終身監禁。

拜登去年已初步採取類似特赦行動，這是他最新一輪針對特定大麻行為行使總統赦免權。拜登說，如今被控犯下同樣罪行，刑期必將大大減輕。他在聲明中自豪表示，「我在總統任期內行使的寬大權力，比任何一位前任總統都多。」

白宮發言人帕特森(Robyn Patterson) 告訴新聞周刊，拜登任期內已發布117項減刑、9項個人赦免，並對吸食和持有大麻發布兩項「絕對赦免」，影響及於成千上萬國人。

丕優研究中心2021年分析顯示，前總統川普任內使用赦免權頻率幾乎低於所有現代總統，他四年內共批准237次寬赦，其中包括143次赦免和94次減刑。令人側目的是，川普卸任離開白宮前最後幾小時內發布了一系列特赦令，總計寬赦143人，其中包括他的策士巴農(Steve Bannon)和川普團隊募款負責人布羅迪(Elliott Broidy)等重要盟友。

自1990年以來，僅老布希和小布希兩位總統的寬赦數量少於川普。相較之下；歐巴馬總統任期內批准1927項寬赦令，柯林頓批准459項，雷根批准406項。

去年10月，拜登宣布首波赦免在聯邦土地和華府因持有大麻而被定罪者；被視為拜登政府大麻合法化採取的最重要行動。

根據現行聯邦法律，大麻仍屬非法，但大多數州已採取行動將其合法化、非刑事化或允許其用於醫療目的。

拜登22日表示，「任何人不該僅因使用或持有大麻而被關進聯邦監獄，任何人也不該因此被關進地方監獄或州監獄。這就是為什麼我繼續敦促州長們對各州違法行為採取相同做法，我也讚賞那些採取行動的人。」

拜登指出，「吸食和持有大麻的犯罪紀錄，為就業、住房和教育機會帶來不必要障礙。由於我們對待大麻的失敗方法，太多人生被顛覆。現在是我們糾正這些錯誤的時候了。」

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