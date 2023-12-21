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去年外國人擁有美國農田4340萬英畝 增8%

記者張聲肇／綜合報導
農業部資料顯示，近年外國人購置美國農地面積逐年增加。圖為內布拉斯加州一處農地。(美聯社)
農業部資料顯示，近年外國人購置美國農地面積逐年增加。圖為內布拉斯加州一處農地。(美聯社)

農業部19日指出，2022年外國人擁有美國農田4340萬英畝，比前一年增加8%，占農地總面積3.4%。

農業部有關外國人持有美國農田的報告顯示，2022年外國法人戶或個人總共買下340萬英畝，主要在科羅拉多、阿拉巴馬和密西根等三州。

根據農業部資料，加拿大人是最大外國投資人，占外國人持有總畝數的32%，主要是緬因州的林地。國會議員最擔心的中國，持有35萬英畝，比2021年略少，占所有外國人持有農田總畝數不到1%。

農業部說，2017年起，外國人購置美國農地面積逐年增加，平均每年取得300萬英畝。

農業部說，該部官員將隨時更新有關資料，以便更清楚掌握外國人持有農地的確切地點，以及對農村地區的影響。

負責農業生產與保育的副部長邦尼(Robert Bonnie)說，更新資料的作業，「讓我們可隨時向國會及民眾深入報告最新的詳細情況。」

民眾可在2月16日前，就此報告向農業部反映意見。

華府國會兩黨許多議員長久以來，一直激烈辯論讓外國人持有美國農地，是否會對國家安全構成威脅。

而為防止國外競爭對手藉由收購美國土地取得影響力，有些國會議員已直接提案，希望透過立法限制外國法人或個人持有美國農地的條件。

其中包括聯邦參議員布克(Cory Booker，民主黨、新澤西州)，曾在7月間提出最新法案「農民農地法」(Farmland for Farmers Act)，該法案將禁止絕大多數企業、退休基金及投資基金購買或承租農地。

農業部 投資 新澤西州

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