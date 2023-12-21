冬至21日今年日照最短 朱諾6小時22分 夏威夷10小時51分最長

2023年最短的白天，日照時間多久？北美日照最短日通常是12月21或22日的冬至日，今年是21日，阿拉斯加朱諾日照時間只有6小時22分，最長在夏威夷 ，10小時51分；多數地方有八到九小時的日照。

丹佛21日當天的日照只有9小時22分鐘，比6月夏至日少了5個多小時。根據氣象局當地日昇日落時間算，北達科他州畢斯麥的日照時間有8小時32分，蒙大拿州碧靈斯8小時40分，俄勒岡波特蘭8小時42分，佛蒙特柏靈頓8小時50分。

日照最長的，夏威夷除外，依序是佛州 坦帕10小時22分，德州奧斯丁10小時12分，路易斯安納州 巴頓魯治10小時11分，喬治亞州沙瓦納10小時3分，密西西比州傑克遜10小時2分。其餘各地不到10小時。

氣象局計算日照時間所根據的日昇日落時間是日出或夕陽西下的時間，比實際從地平線升起或降落的時間稍微早一點。因此，美國各地日落最早的時間都在過去兩周內，例如，丹佛12月4日的黑夜下午4點35分就開始，而12月4日之後，日落時間就愈來愈晚。

同時，日昇時刻也愈來愈晚，直到1月初才開始改為愈來愈早，3月9日丹佛太陽升起的時間是早晨6點20分，翌日日光節約時間開始時，再早兩分鐘，但時鐘改為7點18分。

如果取消日光節約時間，情況會不會好些則得看個人偏好。如果不實施日光節約時間，依如目前的標準時間，夏季太陽升起的時間會比「時鐘」時間早很多；例如，芝加哥6月初的日出時間5點15分，沒往前撥一小時的話，4點15分太陽就升起了，而日落的8點42分，就會是7點42分，把白天活動的時間縮短一小時。